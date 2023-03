F1 | Perez pole: "Per fortuna è bastato il primo giro della Q3"

Carica lettore audio

Se fosse per Sergio Perez, probabilmente la Formula 1 dovrebbe correre sempre a Jeddah. Il pilota della Red Bull ha conquistato due pole position nella sua carriera ed entrambe sono arrivate sul velocissimo circuito saudita. Proprio come un anno fa, sarà infatti lui a scattare al palo.

E proprio come un anno fa ha avuto la meglio su Charles Leclerc alla fine di una Q3 più tirata del prevista, battendo il ferrarista per appena 155 millesimi. La grande differenza però è che domani si giocherà una chance di vittoria davvero importante, perché il ferrarista arretrerà 12° avendo sostituito la centralina sulla sua SF-23. Inoltre, il suo compagno di box Max Verstappen ha rotto un semiasse durante la Q2 e quindi è solo 15° in griglia.

A caldo però il messicano non sembra aver dato troppo peso a questa cosa, sottolineando che non è stato affatto semplice portarsi a casa il risultato odierno, visto che di fatto ha completato un solo tentativo nella Q3, che per sua fortuna però è stato quasi perfetto.

Il poleman Sergio Perez, Red Bull Racing, arriva al Parco delle Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"La Q3 è stata difficile, soprattutto perché non sono riuscito a fare il secondo giro. Il primo è stato molto buono, pulito, e per fortuna è bastato. Su un circuito come questo senti proprio come le vetture di Formula 1 prendono vita, quindi sfruttare al massimo quel giro è stato molto importante, perché poi abbiamo avuto un problemino nell'ultimo tentativo e la pista stava migliorando", ha detto Perez appena sceso dalla sua RB19.

Riguardo la problema tecnico che ha colpito il suo compagno di squadra, ha aggiunto: "E' un peccato. Max è stato davvero forte per tutto il weekend. Speriamo quindi che domani si riesca ad avere entrambe le vetture al traguardo, perché con queste monoposto non si sa mai, i problemi di affidabilità possono colpirti in qualsiasi momento".