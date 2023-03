F1 | Perez: "La RB19 è un passo in avanti, mi sento a mio agio"

Carica lettore audio

Tre giorni di test non sono abbastanza per tirare conclusioni certe e scolpite nella roccia, ma se c'è un dato che sembra aver messo tutti d'accordo è che la Red Bull arriva in Bahrain con il titolo di Regina d'inverno e il ruolo di favorita.

Ottimo passo gara, degrado contenuto e performance sul giro secco ancora da dimostrare sono gli elementi che hanno caratterizzato le prove pre-stagionali della scuderia di Milton Keynes. Ma un aspetto che ha lasciato piacevolmente sorpresi i piloti risiede nelle caratteristiche della nuova monoposto, a loro giudizio meglio bilanciata e più adatta a entrambi i piloti di quanto non lo fosse la RB18.

All'inizio della scorsa stagione, quando la vettura soffriva di sottosterzo a causa del sovrappeso, quelle caratteristiche sembravano giocare a favore di Perez. Ma quando il team ha ridotto il peso della monoposto, ciò ha contribuito a migliorare l'avantreno in entrata di curva, spostando il bilanciamento più verso uno stile adatto alle preferenze di Verstappen, il quale ha trovato maggior fiducia.

Ma, secondo quanto dichiarato sia da Hemult Marko che dai piloti, con la RB19 Red Bull sembra aver trovato quel compromesso che consentirà a entrambi i piloti di avere maggior libertà in termini di regolazioni di set-up: "Sicuramente [la vettura] è un buon passo avanti nella giusta direzione, ci sentiamo molto meglio. Vogliamo continuare così".

"Penso che abbiamo una migliore comprensione della monoposto, abbiamo un pacchetto migliore. Nei test mi sono sentito molto a mio agio. Quindi sì, vedremo. Credo che la base di partenza sia molto buona", ha spiegato Perez, sottolineando come uno dei punti forti della nuova vettura siano le prestazioni più omogenee in ogni tipologia di curva, anche in quelle più lente.

"Penso che, in generale, abbiamo migliorato parecchio la macchina. Credo che l'aspetto principale sia il bilanciamento. L'abbiamo resa un po' più omogenea in tutte le fasce di velocità, il che è molto positivo. Abbiamo anche apportato alcune modifiche alla vettura per poterla adattare maggiormente a entrambi i piloti. E credo che questo abbia funzionato molto bene".

Sergio Perez in pista durante i test pre-stagionali in Bahrain. Photo by: Red Bull Content Pool

Tra le novità per la nuova stagione ci sono anche le rinnovate gomme Pirelli, che quest'anno presentano caratteristiche differenti rispetto al 2022 per diminuire il sottosterzo. Verstappen ha spiegato che, a suo parere, i miglioramenti non sono da ricercare nel fatto che il costruttore italiano abbia realizzato migliori pneumatici anteriori, quanto piuttosto che il posteriore non sia forte quanto l'anno scorso.

Impressioni condivise da Perez, il quale comunque ritiene che le novità aiuteranno a gestire con maggior semplicità i problemi di usura all'avantreno: "Credo che il posteriore abbia fatto un passo in una direzione peggiore. Ma credo che alla fine sia un bene, perché l'anno scorso i pneumatici erano davvero terribili. L'anteriore si degradava mentre il posteriore rimaneva abbastanza costante, e la situazione peggiorava sempre di più".

"Almeno ora ci sarà una piattaforma più maneggevole. L'anno scorso era solo l'anteriore a morire perché era uno pneumatico molto debole. Ora credo che entrambi gli pneumatici siano più stabili. Probabilmente il posteriore è ancora un po' forte, ma in generale non spinge così tanto come l'anteriore", ha poi aggiunto il messicano.