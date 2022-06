F1 | Perez: "Ho perso qualche decimo per un problema al motore"

Carica lettore audio

Dopo il terzo tempo ottenuto nelle qualifiche di Monaco, davanti al compagno di team Max Verstappen, ed il successo nel Principato Sergio Perez continua nel suo momento d’oro.

Il messicano, fresco di rinnovo biennale con la Red Bull, così come già visto a Monte Carlo, ha mostrato sin dal venerdì una grande sintonia con la RB18 riuscendo a precedere in tutte le sessioni di libere il campione del mondo.

Anche in qualifica Perez è riuscito a piazzarsi davanti a Max grazie ad un ultimo tentativo di grandissimo spessore che però non gli ha consentito di strappare la pole a Charles Leclerc.

Il messicano ha chiesto il massimo alla sua vettura, sfiorando in più occasioni i muretti, ma contro il monegasco della Ferrari sul giro secco, allo stato attuale, c’è ben poco da fare.

“Quando arrivi in Q3 cerchi di dare il massimo e tirare fuori gli attributi. In alcuni casi sono andato vicinissimo al muro” ha dichiarato Perez alla fine della sessione.

Sergio, nonostante il secondo crono, non è sembrato però soddisfatto. A frenare il messicano in qualifica, stando alle dichiarazioni dello stesso Perez, è stato un inatteso inconveniente al motore che ha fatto perdere qualche decimo prezioso.

“Purtroppo non è stata una qualifica ideale perché nel finale ho avuto un problema con il motore ed ho avuto un deficit in termini di potenza. Non so se senza questo inconveniente avrei avuto la possibilità di andare in pole, ma perso che qualche decimo l’ho perso. Charles ha fatto comunque un grande giro”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alla fine Perez ha dovuto inchinarsi a Leclerc con un gap di 282 millesimi. Sicuramente gran parte di questo distacco è da addebitare al piede destro di Charles che in qualifica si conferma uno dei migliori interpreti.

Chiusa la giornata del sabato, è già tempo di pensare alla gara di domani dove tutto potrebbe cambiare. La Ferrari è alla ricerca del riscatto dopo una serie di bocconi amari ingoiati sia a Barcellona che a Monaco, mentre la Red Bull vuole proseguire la striscia vincente ed ottenere a Baku il quinto successo consecutivo.

“Domani sarà una gara molto lunga. Dobbiamo fare in modo di essere lì, pronti a lottare. Su questa pista si può commettere un errore in qualsiasi momento, bisogna stare sempre attenti”.