F1 | Perez e Zhou cambiano motore e retrocedono in griglia

Nemmeno il tempo di percorrere i primi metri in pista che la griglia di partenza del GP del Texas è già stata rivoluzionata. Subito dopo l’inizio della prima sessione di prove libere, infatti, la FIA ha comunicato il cambio motore avvenuto sulla Red Bull di Sergio Perez e sull’Alfa Romeo Sauber di Guanyu Zhou.

In entrambi i casi, si tratta del quinto motore a combustione della stagione, e per questa ragione sia Perez che Zhou saranno retrocessi di cinque posizioni sulla griglia di partenza.

La retrocessione complica i piani di Sergio Perez nella lotta con Charles Leclerc per la conquista del secondo posto in classifica piloti alle spalle di Max Verstappen.

Con l’olandese che ha chiuso matematicamente la partita a Suzuka, l’interesse si è spostato per vedere chi, tra Perez e Leclerc, riuscirà a stare davanti a fine stagione. Il messicano ha superato il pilota della Ferrari al termine del contestato GP del Giappone, ma ha un solo punto di vantaggio su Leclerc.

Perez sembra aver trovato quello stato di forma di inizio stagione che lo aveva visto spesso brillare ed il secondo posto conquistato in Giappone è arrivato una settimana dopo la sua vittoria a Singapore.

"Quando si disputa una buona serie di gare, la fiducia e lo slancio sono con te", ha detto Perez. "Questo, però, non significa nulla. Bisogna sempre dimostrare di essere competitivi”.

"Possiamo avere un buon ritmo e sarebbe bello ottenere un buon risultato prima della gara di casa in Messico".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Dopo aver festeggiato il titolo piloti in Giappone, la Red Bull potrebbe celebrare anche la conquista del quinto titolo Costruttori della sua storia mettendo così fine ad un digiuno che dura dal 2013.

Perez, che ha parlato di un anno straordinario per la squadra, spera di poter far festa già in Texas.

"Penso che nel corso della stagione, fare le scelte giuste, spingere nei momenti giusti abbia dato i suoi frutti. Spero davvero che riusciremo a conquistare il titolo".

La retrocessione di Zhou in griglia sarà un duro colpo anche per l'Alfa Romeo. Il team, che sta cercando di mantenere il sesto posto nella classifica costruttori, ha ottenuto un solo punto nelle ultime nove gare e ora vede la Aston Martin distante appena 7 punti in campionato.