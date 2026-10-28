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F1 | Perez crede nel progetto Cadillac a lungo termine: ha rinnovato per tre anni fino al 2029

Il messicano ha rinnovato il proprio accordo con Cadillac per altri tre anni, legandosi al progetto della scuderia americana almeno fino al termine della stagione 2029. Durante questo weekend, Perez festeggerà anche il suo 300° GP in Formula 1, ma il rinnovo a lungo termine è un segnale di stabilità per entrambe le parti.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 28 ott 2026, 15:43

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dopo essere tornato quest’anno sulla griglia di partenza, Sergio Perez resterà ancora a lungo in Formula 1 grazie al rinnovo del contratto per altri tre anni con Cadillac fino al 2029. Un accordo importante, che garantisce sia al team americano che al pilota messicano un futuro stabile a lungo termine, aspetto fondamentale per una scuderia giovane che sta cercando di porre fondamenta stabili.

Perez era stato scelto da Cadillac lo scorso anno per guidare, insieme a Valtteri Bottas, il progetto dopo essere stato appiedato dalla Red Bull al termine del 2024, quando i vertici di Milton Keynes decisero di rompere anticipatamente il contratto. Ma il team statunitense ha visto nel messicano la figura ideale per aiutare la squadra a crescere e la scelta di andare verso due piloti di esperienza è andata proprio in questa direzione.

Nonostante una stagione d'esordio fatta di alti e bassi per Cadillac, pagando il prezzo di essere appena arrivata in Formula 1 costruendo una squadra interamente da zero, Perez ha ben figurato, battendo con una certa costanza il suo compagno di squadra, a volte in maniera anche piuttosto netta. Anzi, è stato proprio “Checo” il più vicino a regalare le soddisfazioni maggiori al team durante la stagione.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto di: Logan Riely / Getty Images

Perez aveva anche centrato uno splendido decimo posto a Monaco, guadagnando il primo punto della scuderia, ma ha poi perso quel piazzamento a causa di una penalità di dieci secondi per non essersi schierato correttamente nella sua casella alla ripartenza. Inoltre, Sergio è stato anche il pilota che è andato più vicino a centrare l’accesso alla Q2 in un paio di occasioni.

Desideroso fin dall'inizio di avere un ruolo attivo nello sviluppo del progetto Cadillac, Perez ha costruito un forte rapporto sia con l'amministratore delegato Dan Towriss sia con il numero uno di General Motors Mark Reuss. Convinto dai piani futuri del team, ha deciso di prolungare il proprio contratto per almeno altre tre stagioni.

"Entrare a far parte del Cadillac Formula 1 Team fin dal primo giorno è stato un progetto in cui ho sempre creduto e prolungare il mio impegno è la naturale prosecuzione di questo percorso", ha dichiarato Perez.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Costruire una squadra di Formula 1 da zero richiede tempo, lavoro incessante e pazienza, ma i progressi che stiamo facendo insieme sono estremamente gratificanti. C'è ancora molto lavoro da fare e sono totalmente impegnato per i prossimi tre anni”.

“Voglio ringraziare Dan, Mark e tutti coloro che fanno parte di TWG Motorsports e General Motors per l'opportunità di continuare a costruire su quanto abbiamo già avviato. A tutti i membri di questo team speciale, in pista, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e ai nostri tifosi, grazie per il sostegno e la fiducia. Non vi deluderò. Continuiamo a spingere".

Towriss ha aggiunto: "Costruire una squadra competitiva in Formula 1 è un percorso di lungo termine e assicurarsi il talento e la leadership di Checo ci garantisce la continuità e l'impegno necessari per sviluppare le solide basi gettate nel nostro primo anno. Insieme siamo concentrati sulla prossima fase della nostra crescita, con l'obiettivo di far avanzare il team e risalire la griglia".

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto di: Chris Graythen / Getty Images

L'annuncio del rinnovo arriva in un momento tutt’altro che casuale. Durante questo fine settimana non solo Perez disputerà il suo 300° Gran Premio in F1, per cui avrà anche un casco speciale dedicato, ma lo festeggerà anche nella gara di casa a Città del Messico davanti a suoi fan. L'intero weekend sarà però una cornice speciale, perché prima del GP Checo effettuerà anche con uno show run nelle vie del centro.

Se Perez si è guadagnato un rinnovo a lungo termine, tra l'altro triennale (l'ultima volta fu nel 2019 con Racing Point, prima di passare in Red Bull nel 2021), la situazione del compagno di squadra per il 2027, invece, è meno definita. La stagione del finlandese, pur incrinata anche una carenza di performance da parte di alcuni pezzi, è stata nel complesso al di sotto della aspettative e ciò ha spinto Cadillac a guardarsi intorno.

Considerando che il team è ancora nella fase di costruzione e che alcune delle difficoltà di Bottas sono state accentuate da una vettura incostante e da problemi di sviluppo e produzione, è possibile che venga data un’altra chance al finlandese, in modo da dare continuità al progetto, ma non mancano dei candidati interessati al posto occupato dall’ex pilota Mercedes e Sauber.

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