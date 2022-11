F1 | Perez: "A Monaco non ho sbagliato di proposito"

Perez è andato in testacoda al Portier negli ultimi minuti della sessione decisiva di qualifiche, colpendo la barriera, ed è stato poi urtato duramente da Carlos Sainz, provocando così la bandiera rossa.

Questo ha limitato l'ultimo tentativo di diversi piloti, tra cui il compagno di squadra di Perez, Max Verstappen, che stava inseguendo la pole, e ha fatto sì che i due partissero rispettivamente dalla terza e dalla quarta posizione, dietro alla coppia Ferrari formata da Charles Leclerc e Sainz.

Negli ultimi giorni è stato riportato diffusamente che il rifiuto di Verstappen di cedere la posizione a Perez nel GP del Brasile dello scorso fine settimana sia stato il risultato diretto dell'incidente di Monaco e della sua frustrazione per una gara che poi è stata vinta da Perez.

Tuttavia, in seguito ad un incontro nell'hospitality del team subito dopo la gara di Interlagos, entrambi i piloti ed il loro team principal Christian Horner si sono rifiutati di discutere i motivi alla base delle azioni di Verstappen, insistendo sul fatto che il team avrebbe voltato pagina.

Le speculazioni sull'incidente di Monaco non si sono esaurite e quando ad Abu Dhabi gli è stato chiesto se si fosse schiantato deliberatamente, Perez è stato categorico.

"Tutti commettono errori a Monaco", ha detto. "E si può vedere. Voglio dire, al giorno d'oggi si hanno tutte le informazioni e si può già andare a vedere. Ho rischiato di schiantarmi alla curva 1".

"Tutti commettono errori a Monaco, in generale, nelle qualifiche. E non è che sia stato fatto di proposito".

Ha poi aggiunto: "Voglio dire, a Monaco stavo cercando di fare il tempo. Si può rivedere l'intero giro, si può già vedere che ho quasi sbattuto alla curva 1, stavo solo dando il massimo, è l'ultimo run della Q3. E sì, le persone fanno degli errori".

Perez went on to win in Monaco, with Verstappen finishing third

