F1 | Perché la Williams spera in un venerdì "noioso" in Francia

Una combinazione di condizioni atmosferiche miste al Gran Premio di Gran Bretagna, un incidente alla partenza per Alex Albon e poi il formato sprint in Austria hanno impedito alla Williams di eseguire i normali controlli di base che si effettuano di solito quando si portano degli aggiornamenti così importanti sulla vettura.

Due normali weekend di gara avrebbero consentito alla squadra di dedicare a queste sei sessioni di prove libere tutto il tempo necessario, ma adesso, mentre il team è diretto in Francia e dispone finalmente di un numero sufficiente di componenti tali da poter aggiornare anche le vettura di Nicholas Latifi, il miglior risultato possibile sarebbe un venerdì di calma.

Come spiega Dave Robson, responsabile delle prestazioni dei veicoli della Williams: "Bisogna passare attraverso quella fase in cui si deve controllare che la monoposto si comporti come previsto in galleria del vento ed al CDS in termini di inclinazione delle altezze di marcia o di qualsiasi altra cosa che influisca sul flusso d'aria”.

"L'ideale sarebbe stato farlo in modo metodico e oggettivo durante le FP1 a Silverstone, se non fosse stato bagnato”.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sarebbe stata una sessione piuttosto noiosa, ma avremmo raccolto i dati, li avremmo confrontati con le simulazioni e poi avremmo potuto sperare di essere rapidamente al passo con i tempi. Non abbiamo avuto la possibilità di farlo”.

"Abbiamo poi scelto di non farlo nelle FP2 a Silverstone e ovviamente anche in Austria nelle FP1 perché avevamo da svolgere tutto il lavoro di preparazione alla gara. Probabilmente dovremo fare tutto questo in Francia e poi speriamo di poter fare dei grandi progressi".

Sebbene la Williams aggiornata abbia mostrato discreti sprazzi di velocità, ed Albon abbia sfiorato la Q3 nel GP d'Austria, il team non è ancora sicuro di quanto sia effettivamente migliore il nuovo pacchetto.

"È ancora difficile da quantificare", ha aggiunto Robson. "A Silverstone è stato difficile, mentre in Austria, con una sola sessione di prove, non siamo riusciti a svolgere il lavoro di misurazione che avremmo voluto”.

"I segnali sono promettenti e Alex ci ha dato un buon feedback. Ma credo che non siamo ancora arrivati a capire come sfruttarlo al meglio".

Albon ha detto in Austria che la nuova Williams gli è sembrata più "peaky", il che significa che produce le sue migliori prestazioni in una finestra di messa a punto piuttosto ristretta. Sebbene questa non sembri una caratteristica ideale, Robson è tutt'altro che allarmato e ritiene che sia solo la conseguenza di una vettura più performante che al momento non è ancora completamente a punto.

" Spero che con un po' di lavoro in più sulla meccanica, a complemento dell'aerodinamica, riusciremo a risolvere questo problema, ma credo che in parte sarà inevitabile e dovrà essere compensato dal suo stile di guida".

In definitiva, ciò che la Williams vuole ottenere dalla nuova vettura è sia un passo avanti nel ritmo, sia una piattaforma migliore su cui puntare per le sue ambizioni a lungo termine in vista del 2023. Robson afferma che la squadra sta valutando tre diversi miglioramenti.

Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Alessio Morgese

"Il nuovo pacchetto è stato progettato per essere più equilibrato, e credo che i risultati si stiano iniziando a vedere, ma probabilmente c'è ancora un po' di lavoro da fare sul lato meccanico per ottimizzare quello che abbiamo ora a livello aerodinamico".

"Inoltre credo che il pacchetto aerodinamico sia migliore in termini di deportanza e resistenza. E poi, la terza cosa che dobbiamo ancora dimostrare, ma su cui stiamo lavorando in galleria, è che pensiamo che sia una piattaforma migliore per lo sviluppo futuro".

"Questi sono i tre obiettivi a cui puntiamo. Credo che ci siano segnali di tutte e tre le cose, ma non siamo ancora riusciti a quantificarli".

Ed è per questo che un noioso venerdì al Paul Ricard, per avere una base di comprensione adeguata, è così importante per la Williams in questo momento.