F1 | Perché la McLaren ha faticato con le gomme da 18 pollici

Il passaggio agli pneumatici da 18 pollici è stato una parte importante del pacchetto tecnico rivisto di quest'anno in Formula 1, anche se spesso è stato trascurato durante la stagione, con l'attenzione che si è spostata sul porpoising e sull'impatto aerodinamico delle nuove regole.

Tuttavia, il nuovo team principal, Andrea Stella, ammette che la McLaren non è stata in grado di "mitigare" l'impatto dei nuovi pneumatici con la stessa efficacia dei suoi rivali, il che significa che spesso hanno richiesto una maggiore attenzione durante i weekend di gara.

"Fin dalla loro introduzione, hanno dato un comportamento relativamente brusco alla vettura", ha detto Stella.

"Perché gli pneumatici anteriori sono così potenti. Ma più si aggiunge l'angolo di sterzata sui pneumatici anteriori, più il loro comportamento decade e, ad un certo punto, decade abbastanza rapidamente".

"Quindi è così per tutti. Penso che anche quando guardiamo i report della Pirelli, che parlano del bilanciamento per tutti, di solito assomigliano ai commenti dei nostri piloti".

"Poi, oltre agli pneumatici, si aggiungono le caratteristiche della vettura che mitigano il comportamento degli pneumatici. E più è forte questo elemento di mitigazione proveniente dalla vettura, più si può essere in grado di sfruttare l'aderenza disponibile".

"Credo che, sicuramente, ci siano alcuni aspetti della nostra vettura che non mitigano bene il comportamento di fondo degli pneumatici. Ma alla fine credo che sia lo stesso per tutti".

Lando Norris è stato in grado di gestire meglio le gomme rispetto al suo compagno di squadra Daniel Ricciardo.

"C'è un punto in cui anche i piloti hanno un ruolo nell'adattarsi a questo", ha detto Stella. "E abbiamo visto in questi due anni che certamente per Daniel, la finestra in cui si trova a suo agio, è leggermente più stretta rispetto a Lando".

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Le caratteristiche che ho descritto prima hanno influito sul suo rendimento. Quando non si manifestano così tanto, penso che Daniel sia abbastanza bravo, dal punto di vista delle prestazioni. Mentre quando queste caratteristiche sono pronunciate, per qualsiasi motivo, penso che influiscano sulla sua performance".

"E quello che abbiamo visto è che Lando è un po' più capace di gestire la situazione. Quindi l'elemento fondamentale sono gli pneumatici, le caratteristiche della vettura lo attenuano, e poi ci sono i piloti che giocano un ruolo ulteriore".

Il direttore tecnico della McLaren, James Key, ha concordato sul fatto che gli pneumatici sono stati un problema importante per il tentativo del team di ottimizzare la vettura.

"Potrei scrivere un libro su questo argomento, ad essere onesti", ha detto Key. "Ne abbiamo discusso molto internamente. Non si tratta di caratteristiche strane, possiamo capire cosa sta succedendo. Gli pneumatici hanno una grande influenza e tutti hanno lo stesso problema".

"Si tratta di capire in che modo si può riuscire ad attenuare il problema. Abbiamo discusso a lungo se c'è una parte particolare del nostro processo o uno strumento che stiamo usando che forse ci rende un po' più suscettibili ai comportamenti che stiamo vedendo con queste cose".

"Si potrebbe quindi affermare che alcuni aspetti del comportamento della nostra vettura sono un po' simili a quelli dell'anno scorso, ma ci sono anche altri fattori che non c'erano l'anno scorso. Quindi non è che siamo bloccati con questo particolare problema".

"È solo che sembriamo un po' più suscettibili di non avere le attenuanti al massimo. Ed è di questo che abbiamo discusso. Quindi credo che dal punto di vista meccanico abbiamo fatto tutto il possibile".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Per quanto riguarda i piloti, ha aggiunto: "C'è sicuramente un elemento di guida, come ha detto Andrea, per risolvere il problema. E anche quest'anno lo si è visto un po', perché i piloti stanno cercando di dare il massimo in base a dove si trovano le loro vetture. E poi ci sono altri fattori come il carico aerodinamico o le caratteristiche aerodinamiche".

"Il problema che avevamo l'anno scorso è molto migliorato su questa vettura. Ma ci sono altri problemi che sono assolutamente unici per queste vetture e sembra che, ancora una volta, abbiano avuto un effetto leggermente negativo su di noi".

"Ma non direi che si tratta di un problema particolare. È un problema che affligge tutte le vetture, a volte funziona abbastanza bene per noi e non è affatto un problema. Altre volte è un po' più evidente e diventa il centro della nostra attenzione durante il weekend".

"Quindi, sì, abbiamo discusso a lungo, abbiamo fatto molte ricerche per cercare di capire cosa dobbiamo fare come squadra per essere in grado di tenerne conto al meglio".