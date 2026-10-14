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F1 | Perché Horner ha vietato il nome Mercedes mentre Red Bull costruiva il proprio motore

Nell'intervista concessa ad Autosport, Christian Horner spiega perché ha dovuto vietare le menzioni del team rivale quando era alla guida della Red Bull.

Ewan Gale

Pubblicato: 14 ott 2026, 18:00

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L'ex CEO e team principal della Red Bull, Christian Horner, ha rivelato perché vietò ai dipendenti della divisione powertrains della squadra di usare il nome degli acerrimi rivali, ovvero la Mercedes.

La scuderia con sede a Milton Keynes aveva vissuto una partnership fiorente con Honda dopo la turbolenta fine del periodo con le power unit Renault, tornando ad essere una contendente al titolo tra la fine degli anni 2010 e l'inizio degli anni 2020 con il costruttore giapponese e ponendo fine al dominio esercitato da Mercedes dall'alba dell'era V6 turbo-ibrida nel 2014, quando Max Verstappen ha conquistato il suo primo titolo mondiale nel 2021.

Ma un anno prima, Honda aveva annunciato il suo addio alla F1 come motorista alla fine di quella che si sarebbe rivelata l'annata di gloria dell'olandese - una decisione su cui sarebbe poi tornata per legarsi ad Aston Martin dal 2026 - lasciando Red Bull alla ricerca di un nuovo fornitore di power unit per il 2022 e oltre.

Horner e il resto dei vertici Red Bull scelsero l'opzione più coraggiosa, creando un reparto powertrains interno e portando la sfida ai fornitori di power unit affermati, ovvero Mercedes, Ferrari e Renault, anche se poi quest'ultima nel frattempo ha lasciato la griglia.

E mentre fu raggiunto un accordo con Honda per proseguire la partnership tra il 2022 e il 2025 sotto la sigla RBPT, Red Bull si è alleata con Ford per iniziare a sviluppare da zero la power unit necessaria a rispettare i regolamenti nuovi per il 2026, dando vita anche ad un'aggressiva campagna di reclutamento guidata da Horner.

In un'intervista esclusiva alla testata sorella Autosport, Horner ha spiegato: "Facemmo un accordo con Honda, perché si stava ritirando, affinché tutto il loro personale nel Regno Unito, composto da personale operativo e da alcune persone legate alle batterie, entrasse nell'azienda".

"Ma dovevamo partire da zero. Era una startup".

Christian Horner

Photo by: Autosport

Nonostante una migrazione di personale sia dall'azienda esistente sia dall'organizzazione Honda, c'erano ancora molti vuoti da colmare: "Stavo facendo colloqui a molte persone provenienti da Mercedes, cercando di convincerle a passare a questo nuovo folle progetto, usando però ciò che avevamo fatto sul telaio come prerequisito per dire 'guardate, lo abbiamo fatto su un telaio, possiamo farlo su un motore con le persone giuste'".

"E naturalmente, in Gran Bretagna ci sono diverse aziende - la più importante è Mercedes HPP, e poi ci sono Cosworth e Ilmor - ma negli ultimi 25 anni non c'erano state nuove aziende motoristiche".

"Quindi ciò che c'era in HPP era una sorta di organizzazione stagnante, in cui le persone aspettavano quasi le scarpe dei morti per poter fare carriera".

"Quindi, dicendo che avremmo messo tutto questo in Gran Bretagna - una decisione fondamentale perché c'era una discussione su 'collaboriamo con AVL e lo facciamo in Austria', lo basiamo al circuito del Red Bull Ring o qualcosa del genere - ma avendo convinto gli azionisti che dovevamo essere in Gran Bretagna, individuando che avevamo spazio all'interno del campus in un edificio che un tempo era una fabbrica di pluriball e a cui potevamo fare un 'aggiornamento minore', per quanto ne sapevano i pianificatori. Il che comportò abbattere tutto tranne un elemento d'acciaio, costruire una nuova fabbrica in 55 settimane ed iniziare a reclutare le persone giuste".

Le "persone giuste" includevano l'ingaggio di diversi membri chiave della Mercedes, guidata da Toto Wolff. Horner e Wolff ebbero una serie di tête-à-têtes al vetriolo mentre Verstappen lottava duramente con Lewis Hamilton per il titolo piloti, con quella rivalità che proseguì durante il dominio Red Bull nei primi anni dell'era a effetto suolo della F1.

"Quello (il reclutamento) fu un processo in cui entrammo in un tiro alla fune per il talento, e io reclutavo in modo aggressivo. Ben Hodgkinson (direttore tecnico RBPT, in precedenza ingegnere senior delle power unit Mercedes HPP) fu un reclutamento chiave nei primi giorni, Pip Clode (responsabile RBPT della progettazione meccanica per il recupero di energia, in precedenza team leader del concept delle power unit F1 Mercedes HPP) arrivò per il turbo, Phil Prew (direttore ingegneria RBPT, in precedenza chief engineer Mercedes HPP) arrivò anche lui. C'erano così tante persone talentuose che riuscimmo ad attirare ad uscire dalla HPP".

"E poi, naturalmente, dare l'opportunità a persone interne all'azienda che forse volevano compiere quel passo verso altre parti dell'organizzazione, quindi offrire ai talenti l'occasione di provare qualcosa di diverso".

Ben Hodgkinson, Red Bull Powertrains Technical Director

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"C'erano reparti che sarebbero stati influenzati da entrambe le cose, quindi per esempio l'elettronica dovette crescere da un giorno all'altro per supportare sia telaio sia motore e non aveva mai prodotto prima cablaggi per motori. Quindi fu un periodo davvero dinamico".

"Assumemmo alcuni personaggi davvero fantastici, come Steve Brodie ([responsabile RBPT delle operazioni del motore a combustione) da Mercedes (dove era responsabile HPP F1 trackside e final inspection), e arrivarono con tanta energia e passione per il progetto, fu un periodo davvero entusiasmante. C'erano molte domande, anche internamente, perché Honda aveva prodotto un motore che ci dava la possibilità di lottare per i campionati del mondo testa a testa con Mercedes".

Ma con quell'afflusso di personale e conoscenze arrivarono anche i discorsi su 'quello che facevamo prima', qualcosa che Horner era determinato a stroncare.

"All'interno dell'organizzazione c'era un'atmosfera straordinaria nel mettere in moto questa entità e, naturalmente, stai accogliendo persone dall'opposizione, dal nemico".

"Quindi si parlava troppo di 'beh, in Mercedes facevamo questo e in Mercedes facevamo quello', così alla fine fu vietato nelle riunioni, non menzionammo più Mercedes, che divenne 'Team B'".

Christian Horner book cover

Photo by: Uncredited

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