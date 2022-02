F1 | Per gli ingegneri è la notte prima degli esami

Carica lettore audio

Dieci monoposto in dieci box, coperte da un telo ed illuminate da fioca luce al neon. Manca una notte al via dei test di Barcellona, atto iniziale di una stagione attesissima per tanti e differenti motivi. Ma stasera, sopra tutto, c’è l’ansia degli ingegneri, una vera e propria notte prima degli esami.

Le immagini a volte ingannano, i direttori tecnici e gli ingegneri di Formula 1 sono proposti come professionisti silenziosi, poco inclini a manifestare le loro emozioni, spesso con in mano cartelline o computer e lo sguardo che si sposta tra monoposto e monitor.

Dietro a ogni idea o scelta tecnica c’è la responsabilità, e alla vigilia della rivoluzione di maggior portata degli ultimi trent’anni di Formula 1, le scelte fatte sono state molte.

In quelle dieci monoposto ci sono mesi e mesi di lavoro, momenti di difficoltà alternati con giornate nelle quali i numeri hanno indicato una strada corretta. Tutti gli ingegneri sono coscienti che hanno avuto una chance, un’opportunità che non capita spesso in una carriera, ovvero quella di poter lasciare un segno partendo da un foglio bianco.

Sarà una notte lunga per tutti loro. Chissà se tutti dormiranno tranquillamente o se vedranno scorrere le lancette dell’orologio ripensando a quanto fatto negli ultimi due anni.

Non sono solo i piloti a cadere ogni tanto nella trappola dell’adrenalina, ma tutti coloro che sanno di essere alla vigilia di un qualcosa di importante, e domani lo sarà per decine di tecnici.

I numeri dei simulatori e delle gallerie del vento lasceranno il posto al cronometro, giudice unico della bontà di una monoposto. Saranno i primi passi, certo, ma per chi ha vissuto lunghi mesi dando tutto sé stesso, saranno passi importantissimi, che indicheranno una direzione. E tutti loro sperano che possa essere una direzione positiva, tirando un grosso sospiro di sollievo.