F1 | Penalità per Zhou, partirà dalla pit lane in gara

La Sprint Qualifying di Guanyu Zhou è durata pochissimo. Il cinese dell’Alfa Romeo Sauber, infatti, dopo un contatto con l’AlphaTauri di Pierre Gasly è finito pesantemente a muro alla Piratella danneggiando sia l’anteriore che il posteriore della sua vettura.

I meccanici dell’Alfa Romeo sono stati costretti ad un lungo lavoro di ricostruzione che li ha costretti ad intervenire sia dopo il coprifuoco che in condizioni di parco chiuso.

Questa situazione è stata riferita ai commissari della FIA che hanno penalizzato Zhou. Il cinese dovrà partire in gara dalla pit lane, ma in realtà poco cambia dato che il rookie sarebbe dovuto scattare dal fondo per non aver concluso la gara Sprint.

“La vettura numero 24 è stata coinvolta in una collisione ed ha subito danni significativi durante la sessione Sprint” si legge nel rapporto dei commissari FIA.

“Nel riparare la monoposto dopo la gara Srpint è stato violato l’articolo 40.6 del regolamento sportivo FIA di Formula 1 in quanto la monoposto utilizzata durante la Sprint Qualifying non era coperta e pronta per i sigilli FIA entro le due ore dalla fine della sessione. Inoltre, in violazione dell’articolo 40.9, si è continuato a lavorare sulla vettura senza supervisione mentre era in condizioni di parco chiuso”.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 dopo l'incidente alla Piratella Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Il concorrente ha ammesso che sono state apportate modifiche alla vettura. In ogni caso, data la mancanza di supervisione, i Commissari Sportivi avrebbero avuto il diritto di ritenere che le modifiche sono state fatte alla vettura e / o cambiamenti sono stati fatti al set-up della sospensione, mentre la vettura doveva essere tenuta in condizioni di parco chiuso”.

"La penalità per la violazione delle condizioni di parco chiuso è specificata nell'articolo 40.9 b), che è per il pilota di partire dalla pitlane. Abbiamo quindi imposto la sanzione prevista dall'articolo 40.9 b)".

Zhou ha fornito la sua versione sull’incidente con Pierre Gasly: “Era una bella lotta con due o tre auto nel giro iniziale, poi alla curva 9 ho visto che Pierre stava lottando con una Mercedes ed ho avuto l’opportunità di passarlo all’esterno”.

“In fase di frenata avevo completato la manovra, ma dopo ho ricevuto un forte colpo e sono rimasto sorpreso perché pensavo di essere già davanti. È abbastanza deludente finire la gara così perché come team abbiamo mostrato un buon potenziale questo fine settimana”.