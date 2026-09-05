F1 | Penalità Gasly: Briatore mette in dubbio l'imparzialità della Corte. La FIA risponde con un comunicato

La conferenza stampa monzese a cui ieri ha preso parte anche Flavio Briatore ha fatto tremare il Paddock della Formula 1.

Ieri è arrivata la sentenza riguardo il ricorso fatto da McLaren e Red Bull sull'epilogo del Gran Premio di Monaco. La Corte d'Appello FIA ha ribaltato la classifica, togliendo il podio a Pierre Gasly (sceso dal terzo al settimo posto) e restituendo così il podio a Isack Hadjar.

Questo ha portato il consulente esecutivo di Alpine - Briatore, appunto - a dire nel corso della conferenza le seguenti parole: "Quello che è ingiusto è che il giudice fosse legato alla McLaren".

“Questo è ingiusto. Il giudice dovrebbe essere normalmente completamente indipendente e questo giudice, il nome è Filippo Marchino".

“Filippo Marchino è un giudice, è stato molto cattivo durante l’udienza, si comportava come un pubblico ministero. E poi abbiamo scoperto quale fosse il motivo per cui questo tizio era così cattivo. È molto legato alla McLaren".

Marchino è un avvocato italiano che lavora negli Stati Uniti e che, nel corso della sua vita, ha anche corso nei rally. Attualmente ricopre il ruolo di amministratore delegato della One Drop Foundation, un'organizzazione benefica fondata da Guy Laliberté, impresario del Cirque du Soleil.

Briatore sostiene che la McLaren abbia donato alla fondazione “due, tre McLaren”. È vero che ciò è avvenuto, ma risulta che le auto fossero state regalate dal defunto Mansour Ojjeh, azionista di rilievo del McLaren Group, a Laliberté con l’obiettivo di raccogliere fondi per la fondazione attraverso un’asta. Ojjeh è morto nel 2021.

Briatore ha inoltre parlato di una fotografia in cui Marchino intervenne a un evento di McLaren Special Operations a Beverly Hills nel 2018. La foto è disponibile su Getty Images. Ma MSO è una divisione di McLaren Automotive, un’entità separata dal team corse: quindi, come nel caso delle auto donate, il legame appare piuttosto labile.

Logo FIA Foto di: Alessio Morgese

A poche ore dalle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Briatore, la FIA ha emesso un comunicato di risposta alle parole del manager dell'Alpine. L'obiettivo della Federazione è infatti sottolineare come il processo di selezione dei giudici sia limpido e fatto nella piena correttezza e imparzialità.

"I Tribunali della FIA sono a conoscenza delle dichiarazioni pubbliche che mettono in discussione l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici del collegio che ha deciso il Caso ICA-2026-06-07-08-09.

I Tribunali della FIA desiderano chiarire che la nomina e la partecipazione dei giudici in questo caso, così come in qualsiasi altro procedimento, sono avvenute in conformità con le procedure giudiziarie FIA applicabili e con la prassi abituale, ispirate ai più elevati standard, come le Linee guida dell’IBA sui conflitti di interesse nell’arbitrato internazionale.

Tutti i giudici sono eletti dalle Assemblee Generali della FIA; alcuni di essi su proposta di un gruppo composto da almeno cinque team di F1, in conformità con lo Statuto della FIA. Tutti sono soggetti agli obblighi di indipendenza e riservatezza previsti dal Regolamento giudiziario e disciplinare della FIA, presentano annualmente una dichiarazione dei propri interessi al Responsabile della Compliance della FIA e firmano, per ogni singolo caso, una specifica dichiarazione di indipendenza, tenendo conto della questione in esame e delle parti coinvolte. Tale dichiarazione viene messa a disposizione delle parti.

Sia all’inizio sia al termine dell’udienza, le parti sono state invitate a sollevare qualsiasi questione relativa al procedimento o alla composizione della Corte. Nessuna delle parti lo ha fatto. Durante l’udienza non è stata presentata alcuna obiezione riguardo al modo in cui la Corte ha posto le domande al testimone o ha condotto il procedimento.

La Corte d’Appello Internazionale (ICA) sottolinea l’importanza di costituire collegi composti da giudici provenienti da diversi contesti culturali e geografici. Ciò contribuisce a garantire che le deliberazioni e le discussioni riflettano una diversità di tradizioni giuridiche, prospettive e approcci, rafforzando ulteriormente l’equità, l’indipendenza e la credibilità del procedimento, nonché il diritto di accesso a un processo equo.

Una decisione della Corte può lasciare spazio a diverse interpretazioni e commenti riguardo ai suoi aspetti giuridici; ciò è legittimo e accettato da tutti i giudici. La Corte è certa della solidità del procedimento e dell’integrità dei suoi giudici. I Tribunali della FIA restano fermamente impegnati a garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei propri giudici e l’integrità del processo giudiziario".

Per ora la questione aperta ieri dalle parole di Briatore si ferma al comunicato della FIA, ma data la rilevanza delle parole del manager cuneese, potrebbe avere strascichi nel corso delle prossime settimane.