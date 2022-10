F1 | Penalità Gasly: Alonso e Russell difendono il francese

Carica lettore audio

Le prime fasi del Gran Premio del Giappone sono state parecchio concitate. La safety car è entrata in pista alla fine del primo giro in seguito all'incidente di Carlos Sainz in curva 12 e Pierre Gasly è dovuto rientrare ai box alla fine del giro per sostituire il musetto dell’AlphaTauri rimasto danneggiato dopo aver colpito i detriti sparsi in pista dalla Ferrari dello spagnolo,

Quando Gasly è tornato in pista la direzione gara ha sospeso la corsa con bandiera rossa, ma il francese ha continuato a tenere un velocità elevata mentre cercava di accodarsi al gruppo per entrare nuovamente ai box e via radio ha espresso tutta la sua rabbia per la presenza di una gru sul tracciato.

L'eccesso di velocità in regime di bandiera rossa è sempre stato considerato un'infrazione grave. Gasly è stato convocato dai commissari sportivi dopo la gara e gli è stata inflitta una penalità di 20 secondi che ha avuto un impatto minimo in quanto lo ha fatto retrocedere dal 17° al 18° posto.

I commissari hanno osservato che: "Dopo aver superato il luogo dell'incidente, l'auto 10 ha proseguito in regime di bandiera rossa, ad una velocità che ha superato i 200 km/h in più occasioni e che a un certo punto ha raggiunto i 251 km/h".

"Il pilota ha ammesso di aver capito che potevano esserci dei commissari o degli ostacoli in pista e ha ammesso di essere andato troppo veloce".

Parlando prima che emergessero i dettagli della penalità, alcuni dei colleghi di Gasly hanno sottolineato come il mantenimento della temperatura degli pneumatici da bagnato sia un problema importante e questo li incoraggia a procedere a velocità sostenute quando la gara è neutralizzata.

"Sono assolutamente d'accordo con Pierre", ha detto Fernando Alonso. "Siamo in macchina, conosciamo la velocità che stiamo tenendo e sappiamo quando abbiamo il controllo del mezzo”.

"Quello che non ci aspettiamo è di vedere un trattore sul circuito, quindi, da questo punto di vista, non si può rimproverare nulla a Pierre".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

George Russell ha spiegato come in una situazione di Virtual Safety Car i piloti di solito accelerino e rallentino.

"Non c'è una regola che stabilisca a quale velocità si debba andare", ha osservato il pilota della Mercedes quando gli è stato chiesto di parlare dell'accaduto. "Devi rispettare il tuo delta VSC, ma se sei 10 secondi troppo lento all'interno del tuo delta, hai il diritto di accelerare per riportarlo a zero”.

“E questo è ciò che fanno i piloti, perché l'unico modo per scaldare le gomme è quello di portare il delta in positivo e poi andare un po' più veloce per dare energia agli pneumatici".

"Si parla di 250 km/h. Credo che la gente dimentichi che queste auto di F1 vanno a 330 km/h. E 250 km/h nel nostro mondo non è una velocità elevata".