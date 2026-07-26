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F1 | Penalità a Hamilton, Vasseur scagiona Lewis: "E' colpa nostra". Ecco cos'è successo

Il team principal della Ferrari spiega cosa sia andato storto nella comunicazione con Hamilton. Un ritardo ha fatto in modo che il 7 volte iridato finisse per ostacolare Piastri nel suo ultimo giro veloce e portasse all'inevitabile penalità in griglia che dovrà scontare oggi.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Il sabato pomeriggio di Lewis Hamilton all'Hungaroring ha avuto due momenti salienti che lo hanno portato dall'essere un momento di grande gioia a una delusione legata al risultato e alla posizione di partenza in griglia al Gran Premio di Ungheria, che scatterà questo pomeriggio alle ore 15:00 italiane.

Il primo è stato il giro veloce con cui Lando Norris gli ha strappato la pole position in extremis, proprio sul filo di lana. Lewis, infatti, stava pregustando quella che sarebbe stata la decima partenza al palo in Ungheria, ma un grande giro del campione del mondo in carica, condito da un ultimo settore molto più pulito rispetto al tentativo precedente, gliel'ha tolta dalle mani per soli 12 millesimi.

La frustrazione di Hamilton a fine qualifiche è stata subito evidente. Una volta uscito dalla sua SF-26, il 7 volte iridato ha scosso il capo prima di togliersi casco, balaclava e guanti. Probabilmente quella frustrazione non era dovuta solo ai 12 millesimi. Infatti, poco più tardi, i commissari di gara hanno investigato Lewis per un impeding ai danni di Oscar Piastri.

Rivedendo le immagini, è parso subito chiaro come per Hamilton sarebbe risultato impossibile evitare la penalità. La manovra - certo involontaria - nei confronti di Piastri è stata troppo palese per poter pensare di evitare l'intervento dei commissari. E così è stato. 

Così, dopo aver perso la pole per 12 millesimi, Hamilton ha perso anche la prima fila, scivolando in settima posizione (poi diventata sesta per la successiva penalità arrivata ai danni di Andrea Kimi Antonelli, il quale non ha alzato a sufficienza il piede dall'acceleratore all'ultima curva, con Max Verstappen finito in testacoda poco prima proprio in quel tratto). 

Dopo l'arrivo della penalità ai danni di Hamilton, il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, ha spiegato per quale motivo Hamilton si sia trovato a ostacolare Oscar Piastri nell'ultimo tentativo della Q3. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il manager francese ha scagionato Hamilton, affermando che tutte le colpe siano da dare alla Ferrari: "Gli abbiamo detto che Piastri stava arrivando, ma troppo tardi".

"Se c'è stato un errore, è stato un nostro errore", ha detto senza mezzi termini Vasseur, mostrando cosa stia funzionando particolarmente bene in questi mesi a Maranello: il fattore squadra. 

Le immagini e gli audio dell'accaduto mostrano infatti come Hamilton, una volta tagliato il traguardo, abbia ricevuto la comunicazione via radio "Piastri sta spingendo... bandiera gialla, bandiera gialla" da Carlo Santi, il suo ingegnere di pista. 

Lewis, a quel punto, ha replicato: "Dov'è Piastri?". "Dietro. Bandiera gialla", ha risposto Santi. Dall'onboard è possibile vedere come Hamilton abbia guardato negli specchietti prima di fare la traiettoria normale in curva 1, evidentemente senza riuscire a vedere Piastri alle sue spalle. 

Infatti Hamilton ha spiegato proprio questo ai commissari quando è stato convocato dopo le qualifiche per spiegare l'accaduto. Dalle immagini televisive, la conversazione tra Santi e Hamilton è stata fatta sentire solo dopo l'impeding nei confronti di Piastri. Ma va ricordato che tra la comunicazione reale e la messa in onda c'è sempre un ritardo che va dai 5 ai 15 secondi per permettere di intervenire in caso di linguaggio scurrile da parte dei piloti.

Nel caso di Hamilton, dunque, ciò che abbiamo sentito non è successo a impeding già avvenuto, ma prima, ossia quando Hamilton aveva da poco tagliato il traguardo. Dopo aver ostacolato involontariamente l'australiano della McLaren, ed essersi accorto dell'accaduto (con Oscar che ha ironicamente mostrato il pollice a Lewis una volta essersi affiancato alla Rossa numero 44), Hamilton ha chiesto via radio: "Piastri era nel suo giro veloce o...". Dopo un momento di pausa, Santi ha replicato: "Sono stato preso dalla bandiera gialla".

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