F1 | Paura per Tsunoda: Red Bull RB7 a fuoco durante un'esibizione a San Francisco

Questo fine settimana, Yuki Tsunoda è tornato al volante di una vettura di Formula 1 per la prima volta dopo mesi.

Nonostante il suo avvicendamento al termine della stagione 2025, il giapponese è ancora sotto contratto con Red Bull Racing, che lo ha utilizzato a San Francisco per fare una esibizione con la RB7, la vettura con cui il team di Milton Keynes ha vinto il Mondiale nel 2011.

L'esibizione ha attirato molta attenzione e ha suscitato reazioni entusiastiche, fino a quando Tsunoda ha deciso di fare qualche piroetta coi tipici donuts nelle fasi conclusive dell'uscita.

Normalmente, sono le gomme a surriscaldarsi fumando copiosamente, ma questa volta anche il motore della RB7 ha preso fuoco!

Tsunoda è dovuto uscire dall'abitacolo in tutta fretta, dopodiché i vigili del fuoco sono accorsi per spegnere l'incendio, per fortuna risolto senza ulteriori danni a cose o persone, se non alla monoposto iridata del marchio di bibite austriaco...

Yuki Tsunoda durante il Red Bull Showrun a San Francisco Foto di: Leonczik