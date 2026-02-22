F1 | Paura per Tsunoda: Red Bull RB7 a fuoco durante un'esibizione a San Francisco
Il giapponese è tornato in azione su una monoposto per un evento negli Stati Uniti, ma le cose non sono andate decisamente per il meglio, quando le fiamme hanno avvolto la vettura durante i classici 'donuts'.
Questo fine settimana, Yuki Tsunoda è tornato al volante di una vettura di Formula 1 per la prima volta dopo mesi.
Nonostante il suo avvicendamento al termine della stagione 2025, il giapponese è ancora sotto contratto con Red Bull Racing, che lo ha utilizzato a San Francisco per fare una esibizione con la RB7, la vettura con cui il team di Milton Keynes ha vinto il Mondiale nel 2011.
L'esibizione ha attirato molta attenzione e ha suscitato reazioni entusiastiche, fino a quando Tsunoda ha deciso di fare qualche piroetta coi tipici donuts nelle fasi conclusive dell'uscita.
Normalmente, sono le gomme a surriscaldarsi fumando copiosamente, ma questa volta anche il motore della RB7 ha preso fuoco!
Tsunoda è dovuto uscire dall'abitacolo in tutta fretta, dopodiché i vigili del fuoco sono accorsi per spegnere l'incendio, per fortuna risolto senza ulteriori danni a cose o persone, se non alla monoposto iridata del marchio di bibite austriaco...
Yuki Tsunoda durante il Red Bull Showrun a San Francisco
Foto di: Leonczik
Condividi o salva questo articolo
F1 | Tsunoda rientra ancora nei piani Honda, ma serve trovare un accordo con Red Bull
F1 | Marko svela perché la lasciato Red Bull Racing dopo Abu Dhabi
F1 | Perez ironizza sui social dopo la difesa di Tsunoda su Norris
F1 | Red Bull: la RB22 è un fiorire di piccole idee di micro-aerodinamica
F1 | Red Bull come Mercedes: aggiunti due elementi per espandere il diffusore
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?
Ultime notizie
MotoGP | Bagnaia sereno: "Molto meglio del 2025, le mie sensazioni sono ottime"
F1 | Ferrari come Mercedes nel 2011: il comando dell’ala nell’endplate, ma è più sofisticato
Questi sono i Maggiolini più rari al mondo e vi stupiranno
MotoGP | Acosta: "KTM promettente, ma Ducati e Aprilia fanno paura!"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments