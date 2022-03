F1 | Paura a Jeddah: missile colpisce a 20 km dalla pista!

Carica lettore audio

La guerra in Ucraina è lontana dall'Arabia Saudita, sede del secondo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1, ma questo pomeriggio si è verificata un'esplosione di origine dolosa, un vero e proprio attacco da parte degli Houthi (quest'ultimi lo hanno rivendicato) a un impianto petrolifero di Aramco a Jeddah, ad appena 20 chilometri dal tracciato su cui si tiene il Gran Premio dell'Arabia Saudita.

Nel corso del primo turno di prove libere del Gran Premio che si tiene sulla pista di Jeddah, Max Verstappen ha contattato il suo box via radio mentre era in pista chiedendo: "Ragazzi, sento puzza di bruciato, è la mia macchina che sta andando a fuoco?".

Il team Red Bull, dopo alcuni controlli, ha rassicurato il campione del mondo, dicendogli di non aver notato alcuna anomalia sulla RB18 numero 1. E il team diretto da Christian Horner ha avuto ragione. La monoposto di Max funzionava perfettamente.

L'odore di bruciato derivava proprio dall'incendio divampato nello stabilimento di Aramco a causa di un attacco missilistico da parte degli Houthi, i ribelli yemeniti. Questi, probabilmente, hanno proprio preso di mira Jeddah per lo svolgimento del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1.

Stando a quanto riportato da Arab News, la flotta aerea dell'Arabia Saudita sarebbe intervenuta distruggendo 7 droni e un missile lanciato da questi. L'attacco odierno arriva a 5 giorni di distanza dall'ultimo, fatto sempre dai ribelli in un impianto petrolifero.

In questo momento i vertici della Formula 1 non hanno ancora emesso alcun comunicato ufficiale legato a eventuali decisioni sull'effettivo svolgimento del fine settimana di gara, ma è chiaro che con il missile andato a segno ad appena 20 chilometri dalla pista, l'allarme è diventato molto forte.

Il rischio di nuovi attentati da parte del gruppo di ribelli yemeniti è alto, ed è stato confermato dal secondo attacco fatto in appena 5 giorni a impianti petroliferi. La situazione è in divenire e i vertici della Formula 1 dovranno necessariamente considerare la situazione attuale, che è tutt'altro che semplice. L'incolumità del Circus iridato dovrà essere preservata. Vedremo se ci saranno le condizioni per portare a termine il weekend di gara o meno.

Prima del secondo turno di prove libere i piloti si sono riuniti assieme ai vertici della FIA e hanno deciso di girare anche nella seconda sessione di prove. Alla fine di questa i piloti si riuniranno ancora con FIA e F1 per parlare della situazione, che è in divenire. Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha sottolineato ai microfoni di Sky: "Siamo tutti qui, correre qui è sicuro".

