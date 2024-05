F1 | Patto della Concordia: l'accesso sarà aperto ai team di F2 e F3

Le discussioni sul nuovo Concorde Agreement (il patto della Concordia che regolamenta aspetti sportivi e commerciali della F.1) sono in corso da tempo. I confronti sono entrati in una fase calda, con varie proposte ammesse sul tavolo e le parti in causa impegnate a difendere i propri interessi. Alla vigilia del weekend di Monte Carlo è emerso che saranno cambiati i criteri di accesso riservati a nuove squadre intenzionate ad entrare in Formula 1, uno dei temi annunciati tra i più caldi.

Dovrebbe restare invariato il numero massimo di team ammessi al via del campionato mondiale (dodici), ma le proposte mirano a cambiare i parametri d’ingresso richiesti a nuove squadre. Oltre a quelli finanziari (aumento dell’attuale tassa una-tantum di 200 milioni di dollari e una prima stagione senza accesso al montepremi) potrebbero essere inseriti nel Concorde dei requisiti sportivi. Si parla di palmares nelle serie propedeutiche, ovvero Formula 2 e Formula 3, campionati nei quali un team (che richiede accesso alla F1) deve vantare un percorso di successo.

Non è chiaro se bastano delle vittorie in gara, o se sarà richiesta la conquista di un campionato. In quest’ultimo caso il numero di squadre con le carte in regola sarebbe ancora più ridotto, e comporterebbe due conseguenze. La prima è quella di una grossa limitazione (da quando sono state varate le nuove F.2 ed F.3 i titoli riservati alle squadre nelle due categorie sono stati conquistati da sette team, di cui cinque ancora in attività: Prema, ART, Dams, Trident e MP) l’altra l’aumento esponenziale del valore delle squadre stesse.

Ovviamente il vincolo andrebbe a bloccare candidature da parte di strutture operanti in altri scenari, e non per questo di livello tecnicamente inferiore, lasciando come via d’ingresso solo l’acquisto di squadre già presenti. Un aspetto, quest’ultimo, molto caro ai dieci team già presenti, che hanno visto a partire dal 2021 quadruplicare il valore delle proprie strutture.