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F1 | Partnership FIA-AWS: come l'IA aiuterà a sviluppare i futuri regolamenti e chiudere zone grigie

La collaborazione tra FIA e AWS porterà nuovi strumenti di intelligenza artificiale e cloud computing al servizio della Federazione, andando nella direzione che stanno già seguendo i team. Ciò permetterà di accorciare i tempi delle simulazioni al CFD svolgendole in parallelo, migliorare i controlli e ridurre le zone grigie normative.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 28 ott 2026, 10:12

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Griglia di partenza della Sprint

Foto di: Peter Fox

La FIA ha annunciato una partnership con Amazon Web Services (AWS) nell'ambito del proprio percorso di potenziamento delle capacità digitali e dell'intelligenza artificiale. La collaborazione permetterà all'organo di governo di dotarsi di strumenti sempre più avanzati sia nello sviluppo dei futuri regolamenti sia nella gestione delle attività operative.

Come avviene già per la Formula 1 già dal 2018, anche la FIA avrà a disposizione un’infrastruttura di machine learning e cloud computing su cui fare affidamento, ma occuperà un ruolo ancora più ampio.

Ad esempio, la partnership permetterà anche l'espansione della piattaforma per le licenze utilizzata dalla Federazione, che verrà rivista per semplificare attività come l'amministrazione delle licenze stesse, rendendo più agevole il lavoro delle autorità sportive nazionali nell'organizzazione degli eventi e facilitare la registrazione di ufficiali di gara e volontari.

Logo FIA

Foto di: Alessio Morgese

"La tecnologia sta cambiando ogni parte del nostro sport e la FIA deve guidare questo cambiamento" - ha spiegato il presidente della Federazione, Mohammed Ben Sulayem -. "Portando tecnologie cloud e di intelligenza artificiale di livello mondiale all'interno della FIA potremo semplificare la partecipazione di piloti, ufficiali di gara e volontari e avvicinarci al nostro obiettivo di raddoppiare la partecipazione globale al motorsport".

La collaborazione avrà effetti anche sullo sviluppo delle future vetture. La FIA utilizza le infrastrutture di AWS per eseguire più rapidamente simulazioni aerodinamiche avanzate, studiando così il comportamento dei flussi d'aria senza dover necessariamente realizzare fisicamente modelli o componenti da portare in galleria del vento.

L'IA sarà però ancora più integrata, perché anche le squadre di Formula 1 ne fanno già uso, soprattutto nei sistemi ERP. Con l'introduzione del budget cap, essere efficienti è diventato sempre più cruciale: i team utilizzano l'IA per semplificare la produzione dei componenti, completare attività che richiedono l'interpretazione di una grande quantità di dati, definire le strategie e supportare lo sviluppo aerodinamico.

La partenza del GP d'Austria

Foto di: Liam Fabre

Ed è qui che si intreccia con ciò che farà la FIA. I software IA possono contribuire ad analizzare le idee e a risparmiare ore di CFD, che sono limitate dal regolamento, in modo da sfruttarle su concetti che hanno maggiori probabilità di successo. Ovviamente, alla base devono essere creati modelli su cui addestrarsi, ma più si va avanti, più questi modelli diventano precisi.

Più diventano affidabili, più i tempi si possono velocizzare e i tempi e ridurre i costi. Lo stesso varrà per la FIA, che potenzierà i suoi strumenti per rispondere a una Formula 1 sempre più complessa, anche in ottica futuro. In questi mesi si stanno iniziando infatti a definire le basi del futuro ciclo tecnico, con l’IA che supporterà il lavoro in previsione del nuovo regolamento.

Attenzione però: l’intelligenza artificiale non sarà usata per sviluppare idee da zero, perché alla base rimarranno sempre i tecnici della FIA. Al contrario, deve essere vista come un supporto che permetterà di accelerare i tempi.

Invece di svolgere 100 simulazioni per poi passare alla galleria del vento, questa partnership aiuterà a ridurre il numero di iterazioni necessarie, sempre a partire dalle idee dei tecnici della FIA, sviluppandole in parallelo grazie a un hardware più avanzato. Come per i team, ciò che poteva richiedere settimane ora richiederà ore.

La FIA usa già la Computer Vision per gestire i track limit con grande successo

Foto di: FIA

Ciò aiuterà nella definizione dei futuri regolamenti, ad esempio valutando l’impatto dell’aria sporca in scia o di eventuali zone grigie del regolamento, oppure stabilendo con maggiore precisione i parametri di carico ed efficienza delle vetture rispetto a quanto avviene oggi.

Per la Federazione si tratta anche di una necessità di controllo: disporre di strumenti evoluti è utile anche per interpretare il lavoro dei team, che hanno a disposizione staff molto più ampi. Avere il supporto dell’IA, sempre guidata dal personale umano, può infatti aiutare a interpretare meglio il regolamento e a chiudere eventuali zone grigie.

L’IA è già più integrata di quanto si creda nei software della FIA, come dimostra l’uso della Computer Vision nella gestione dei track limits, che ha aiutato a scremare il 90% delle segnalazioni: basti pensare che nelle prove libere si sono registrati oltre 200 casi. Senza il supporto di questi sistemi sarebbe servito molto più personale per controllare ogni possibile infrazione. Inoltre, viene impiegata anche per interpretare dati sulla sicurezza, sull’energia e altri parametri utili a verificare la legalità delle vetture.

Con un’IA più avanzata, tutti questi dati, provenienti da oltre 300 sensori sulle vetture, possono essere elaborati più rapidamente e, soprattutto, fornire una base più ampia per creare modelli ancora più specifici in grado di prevedere il comportamento delle monoposto anche senza dati reali raccolti in pista.

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