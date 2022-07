F1 | Paradosso McLaren: le novità soddisfano perché c'è porpoising?

Carica lettore audio

Porpoising, da nemico giurato a fonte di buone notizie. Sembra un paradosso, e forse - per certi versi - lo è anche. Ma è ciò che in questo fine settimana sta accadendo in casa McLaren.

Il team di Woking ha iniziato la stagione con prestazioni ben al di sotto delle aspettative. La mancanza di porposing, o comunque un effetto davvero minimo sulle MCL36, aveva fatto pensare le le monoposto britanniche avessero un problema in meno rispetto alle dirette concorrenti. Invece è stato l'esatto opposto.

Il porpoising molto limitato, o addirittura assente, era in realtà sintomo di una grave mancanza di carico aerodinamico, che nella prima metà di stagione ha condizionato non poco le prestazioni delle vetture papaya di Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Al Gran Premio di Francia la McLaren ha portato novità importanti e molto vistose. Si parla di nuove pance, ma non solo. Tutti i nuovi accorgimenti sono stati provati in entrambi i turni di prove libere da Ricciardo e nelle FP2 da Norris, così da creare una comparazione tra la versione standard e quella nuova.

Al termine della prima giornata di pista, i piloti della squadra diretta da Andreas Seidl hanno denotato passi avanti proprio attraverso la comparsa di un porpoising più accentuato, sintomo di un carico aerodinamico aumentato. Ma la strada da fare per raggiungere le prestazioni desiderate è ancora lunga e in salita.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Non abbiamo migliorato tanto quanto avrei sperato, ma credo che non ci aspettassimo troppo. Ci aspettavamo di fare un piccolo passo avanti. Alcune cose sono migliori e alcune dobbiamo ancora ottimizzarle per poterle capire. Ma sì, abbiamo fatto un passo avanti ragionevole", ha dichiarato Lando Norris.

"Penso che Ricciardo abbia capito di più di queste novità, perché ha avuto modo di provarle per due sessioni. Io devo ancora capire come guidare la macchina, perché è differente da prima. Non è più difficili, ma è diversa".

"Mi è parso di avere una quantità decente di porpoising. Nelle ultime gare ne abbiamo avuto tanto, non sono sorpreso. Spero sia una cosa positiva, se riusciamo a migliorare la macchina, a volte il porpoising esce e diventa maggiore. Sembra che, a parte Red Bull, questo sia un problema di Ferrari e Mercedes, che sono ovviamente molto più veloci di noi. Quindi forse Red Bull ha indovinato tutte le mosse".

"Credo però che il porpoising non sia necessariamente una cosa negativa. A volte significa che si sta andando nella direzione giusta. Cercheremo di capire se sia davvero una cosa buona o vice versa", ha concluso il pilota britannico della McLaren.