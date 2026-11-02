Intervista

Formula 1 Messico

F1 | Papà Antonelli ci racconta Kimi: "Ho capito che sarebbe diventato campione dopo il crash in Australia"

Il bolognese, 62 anni ex pilota e team principal della AKM Motorsport, segue passo per passo la crescita di Kimi: Marco da... tutor del figlio ci svela la crescita di un talento che ha nella testa le doti del fuoriclasse, pur essendo dotato di una velocità naturale: "Spesso sorprende anche me per la sua capacità di superare i momenti difficili".

Franco Nugnes

Pubblicato: 2 nov 2026, 10:52

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Marco Antonelli, padre di Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Kym Illman (Getty Images)

L'apoteosi iridata: Kimi Antonelli portato in trionfo da Lewis Hamilton e Max Verstappen. Sul podio del GP del Messico abbiamo visto dodici titoli mondiali, l'ultimo freschissimo si è aggiunto grazie al ventenne bolognese. E' il più giovane iridato della storia della F1, e ha riallacciato un filo con Alberto Ascari che la corona iridata l'aveva conquistata 73 anni fa con la Ferrari. E' stata una lunga attesa per l'Italia dei motori, ma ora il tricolore è tornato a sventolare grazie a un bolognese ancora sbarbato.

Ci siamo fatti raccontare Kimi da papà Marco. Bolognese, 62 anni, ex pilota, team principal dell'AKM Motorsport, genitore ma anche nume tutelare del campione del mondo. Marco, che cosa provi con tuo figlio campione del mondo?

“Difficile da dire, non ci se ne rende conto perché è una cosa talmente grande che fa quasi strano. Lotti per un campionato uguale a quelli che ha fatto fin adesso, non sentiamo onestamente la differenza. Non ci rendiamo conto che stiamo parlando di Formula 1”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La piena percezione arriverà fra qualche giorno?

“Secondo me sì. Oggi Kimi è diventato campione del mondo e tutti cominciano a parlarne, ma ancora non mi rendo contro dell’impresa ha fatto. Fino a poche ora fa c’era un titolo da vincere, e si è preparato con la stessa mentalità che usato fino ad oggi. Tutte le gare sono state prese con lo stesso approccio, fare il meglio possibile, volta per volta, senza guardare la classifica. Oggi non credo che qualcosa cambi”.

Con che mentalità si riesce a scaricare la tensione?

“La pressione e la tensione. La tensione la scarichi anche con la gente che hai attorno. Quando stai per salire in macchina, più che la pressione emerge la tensione di chi vuole fare bene. Hai corso anche tu e sai cosa vuol dire quando arrivi a mezz'ora dalla gara e cominci a pensare che vai a cercare di vincere. La pressione la combatti cercando di andare in pista tutte le volte a fare il 100%, ma senza pensare a quello che è il risultato finale della stagione”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, abbracciato ai genitori Marco e Veronica

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

In quella mezz'ora in griglia che hai citato, Kimi ti cerca tantissimo...

“Mi cerca tantissimo...”.

La sensazione è che a volte vi basti uno sguardo perché non c'è bisogno di parole...

“E’ così. E tante volte gli chiedo se sente la tensione della gara e lui ammette di sì. E io gli dico che è un fatto positivo perché sta mettendo in moto l'adrenalina per fare il meglio possibile. Kimi mi vede un po' come il suo tutor e quindi sa che in uno sguardo può trovare un appoggio, una rassicurazione. Sa che capisco cosa sta provando”.

Alla squadra Kimi può chiedere qualsiasi cosa di natura tecnica, ma per quello che riguarda l'uomo, la figura che va dentro l'abitacolo, sei tu il punto di riferimento...

“Sì, perché come ho detto prima, essendo stato anch'io pilota, non ai suoi livelli, capisco cosa voglia dire salire in macchina: che uno corra in Formula 1 o nel GT le domande che i piloti si fanno sono sempre le stesse. Si chiedono sempre se non faccio male gli altri, cosa penseranno. Sono ragionamenti che chiunque faccia gare in automobile o qualsiasi competizione a livello alto, dove c'è dell'agonismo spinto, inevitabilmente vengono a galla”.

E quindi?

“Kimi sa che lo capisco e probabilmente mi cerca per quello, perché uno sguardo, un abbraccio può dargli quell'attimo di rilassamento che lo aiuta a mantenere la concentrazione quando va in macchina a fare il risultato”.

Ma oggi tuo figlio è diventato Campione del Mondo di F1: cosa significa per te?

“Significa felicità per lui, felicità come padre, felicità per tutti noi come famiglia che l'abbiamo sempre seguito”.

Marco Antonelli nel capotamento a Monza nel 1992 con la BMW M3 tratto dal libro SuperTurismo

Foto di: Mirco Lazzari

L’idea è che sia qualcosa di molto più profondo, che parte della tua passione viscerale per le corse: sei riuscito a ottenere obiettivi e risultati non avendo le risorse per ambire al professionismo che avresti meritato. In SuperTurismo sei arrivato con vetture clienti (BMW M3 autogestita con l’AB Motorsport) a lottare in mezzo a quelle ufficiali. Il passaggio del testimone da padre a figlio cosa rappresenta? Kimi riempie con le sue vittorie quello che può essere mancato a te?

”Mah, forse è un po' scontato. La mia esperienza può essere servita: nonostante sia stato un pilota abbastanza veloce, non mi sono mai trovato nel posto giusto al momento giusto”.

Marco Antonelli vittorioso nel CIVT 1991 con la Peugeot 309 GTI dell'AB Motorsport

Foto di: Mirco Lazzari

E questo cosa significa?

“Quando mio figlio ha iniziato a correre temevo che potesse vivere una situazione simile alla mia. Questa era la mia paura, ma non è successo perché Kimi ha sempre fatto tutto bene e si è trovato nella condizione giusta. Ha saputo sfruttare le occasioni. E ora provo una felicità enorme perché i miei timori erano sbagliati. Vedere realizzato ciò che non sono riuscito a fare, mi dà una soddisfazione in più, ma sbaglia chi pensa che io mi voglia rivedere in lui. Io ho fatto il mio percorso, lui ha fatto il suo. Kimi è stato bravo perché ha messo insieme tutto e noi gli abbiamo creato come famiglia la condizione giusta. Alcuni miei errori sono serviti perché non li ripetesse. Noi siamo stati bravi che gli abbiamo creato la condizione giusta. Credo che non sia poca cosa contare sull'esperienza”.

Cosa c'è di Marco in Kimi? Cosa c'è di Veronica in Kimi?

“Siamo molto simili. Testardi, tutti quanti. Non molliamo di un millimetro finché non raggiungiamo quello che ci siamo prefissati. C’è la dedizione al lavoro: sono rientrato a casa dopo la vittoria di Kimi ad Austin perché avevo la squadra al Mugello in lotta per il titolo e gli impegni vanno mantenuti. Questo è un valore che ho trasmesso a Kimi, così come sua madre lo ha spinto a portare avanti gli studi nonostante le corse”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Non hai mai pensato di chiudere il team per seguire il campione del mondo? L’attività primaria resta la squadra di GT e di Formula 4?

“Esatto. Per seguirlo devo dividermi e fare un ulteriore sforzo per mantenere la mia attività e stare vicino a lui. Ma non è perché lui è in Formula 1 la mia vita o quella di Veronica sia cambiata. Noi siamo rimasti sempre i soliti”.

Non è facile restare sé stessi in un ambiente come quello mediaticamente esposto della Formula 1?

“Certo, ma siccome non ho trasferito quello che volevo essere io in lui, percorriamo due strade separate e parallele. La mia storia di pilota ad un certo punto si è interrotta, mentre la sua continua a crescere e consegue i risultati che si è meritato. Per quello che la mia vita non cambia, e non l'ho voluta mescolare con la sua. Da padre sento il dovere di aiutare il figlio, però non voglio entrare nel suo percorso e mantengo le mie passioni. Quello che Kimi ha in più rispetto a me e forse anche rispetto a Veronica è la lungimiranza nell'affrontare le situazioni”.

Spiegati meglio...

“Nel passato abbiamo imparato a conoscerlo e ci siamo un po' adattati a quello che era il suo carattere. Non si fascia mai la testa prima di essere rotta. Non vede mai le cose in negativo e anche quando qualcosa non funziona cerca la soluzione per rimetterla a posto. È una grande qualità che ha sviluppato, mentre io ero decisamente più emotivo. L'altra cosa che mi colpisce molto è la sua capacità di mantenere la concentrazione”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

In questo aspetto specifico c’è una somiglianza con il suo idolo, Ayrton Senna: il brasiliano cercava la perfezione in ogni cosa che cominciava nella vita...

“Kimi ha la capacità di isolarsi dal mondo. E questa, forse, un po’ l’ha presa da me: quando correvo e non avevo i soldi preparavo le macchine dei clienti, ma avevo la capacità a un certo punto di spegnere tutto e pensare che dovevo guidare e magari provare a vincere. Mio figlio, però, anche dalle situazioni più negative riesce sempre a trovare la parola giusta e non si scoraggia mai. Non sprofonda per poi risalire, ma riesce sempre a mantenere il suo livello per cercare di crescere”.

Di solito quando un giovane di talento arriva nel Circus viene sottoposto alle “cure” dei piloti senatori. Eppure, Kimi non ha ancora preso ruotate dai grandi della F1 come Verstappen e Hamilton. C’è una ragione?

“Questa è una domanda che bisognerebbe girare a loro. Penso che abbia mostrato un grande rispetto per i campioni e lo abbia visto ricambiato. Le bastardate non vanno fatte. L'onestà sportiva in un ambito agonistico è importante ed è un valore che lui trasmette. Poi se devono fare un corpo a corpo, non si tirano certo indietro, perché non gli rendano la vita facile, ma c’è sempre molta correttezza”.

In certe trasferte non andate in hotel, ma vi muovete con il motorhome. A Monza eravate parcheggiati nel piazzale chiuso di un’azienda di Biassono vicino all’autodromo e con voi c’erano anche i mezzi di Verstappen e Hamilton. Una specie di campo... rom? La gente si immagina i piloti della Formula 1 negli hotel più lussuosi e invece?

“No, no, cerchiamo di stare in posti abbastanza riservati quando siamo nei piazzali con i motorhome”.

Ma quante volte all’anno succede?

“Con Max sempre, quando decidiamo di stare nel motorhome. Ma succede molto spesso anche con Lewis e anche con altri. Ci si vede, si fanno due chiacchiere e poi ognuno ha la sua vita”.

Sarà, ma nel paddock si dice che cucini per tutti, la tua pasta è famosa.

“No, proprio per tutti no, però diciamo che ogni tanto c'è l'occasione. Con Lewis una vera cena non siamo mai riusciti a farla perché è sempre molto impegnato tra sponsor e una cosa e l'altra, ma è vero che a volte vengono degli ospiti come Stefano Domenicali e Flavio Briatore. Ma ci tengo a dire che il ristorante Antonelli è semplice: una pasta, un petto di pollo e un’insalata, niente di più. Porto tutto da casa e poi facciamo qualche partita a carte. Tutto molto semplice”.

È vero, ma la situazione non ha niente a che vedere con il jet-set che si incontra nel paddock?

“Non ci interessa, non facciamo feste ma solo cene fra amici per stare in compagnia. Niente di diverso di quando correvamo nel CIVT: non è più il Turismo ma è la Formula 1”.

Ma sarebbe possibile mettere allo stesso tavolo Max e Lewis in “casa” Antonelli? “Lewis ha un po' più problemi di alimentazione (è vegano ndr) e, quindi è un po' più difficile, con Max non ci sono vincoli”.

Kimi oggi è diventato campione del mondo, che cosa cambia dopo un’impresa storica?

"Si è fatta una gran fatica per arrivare in cima alla scala, ma è molto più faticoso rimanerci, quindi siamo già preparati a questo. Per ora ci godiamo il momento, le emozioni sono molto forti”.

Sono state dimenticate le pesanti critiche a cui Kimi è stato sottoposto l’anno scorso quando i risultati non venivano?

“Non si può attaccare un ragazzo che è in F1 solo da sei mesi e ci sono dei risultati negativi. Ci tengo a dire che non sono sempre dipesi da lui, ma anzi è riuscito a risalire da situazioni che avrebbero potuto distruggerlo, perché certi attacchi erano stati pesanti. La capacità di cambiare il senso e la direzione delle cose come ha fatto tante volte in kart e nei campionati che sembravano persi e che poi è riuscito a ribaltare tutto, danno il segno della forza di Kimi. Al talento naturale sta aggiungendo l’esperienza, la confidenza con la monoposto e la squadra. Ha 20 anni ma ha una maturità maggiore della sua età”.

Dove vuole arrivare?

“Penso che abbia ancora un buon margine di miglioramento e se uniamo questo alla mentalità di non accontentarsi mai, avrà stimoli per fare ancora bene in F1 finché avrà una macchina competitiva. Sarei stupito se mi sbagliassi...”.

Andrea Kimi Antonelli vittorioso nelle serie propedeutiche

La Mercedes Academy ha scommesso su Kimi bambino e Toto Wolff lo ha allevato come un secondo padre per nove anni: non hai mai avuto il dubbio che la pressione molto forte che aveva un po’ destabilizzato tuo figlio fosse una situazione un po’ forzata dalla squadra per scoprire se il ragazzo era in grado di reggere una pressione durissima prima di tentare la scalata mondiale?

“Questo non lo so perché non sono argomenti che abbiamo approfondito. Kimi ha cercato di dare il massimo e noi abbiamo cercato di aiutarlo. Mi sembra che ne abbia saputo uscire bene. Tutto il resto non conta...”.

Qual è stata la gara della svolta iridata? Qualcuno dice Monte Carlo, altri puntano su Monza...

“Per me è stata la prima della stagione, in Australia. Dopo l'incidente nelle Libere 3 non avrei mai pensato che riuscisse a tornare in macchina per mettere la macchina in qualifica subito in prima fila. Quando tiri una botta come quella è inevitabile perdere un po’ di fiducia e magari ti tornano in mente i fantasmi dell’anno prima. Kimi è stato veramente bravo e mi ha dato l’ennesima dimostrazione della sua capacità di saper trasformare le cose grazie alla sua forza mentale”.

Mercedes W17 di Kimi Antonelli dopo l'incidente durante le FP3 di Melbourne

Foto di: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Nonostante a Melbourne abbia vinto George?

“Sì, è andato in qualifica con una macchina che non aveva un setup, perché la macchina è stata finita all'ultimo momento; quindi, non sapeva se fosse dritta o storta. Diciamo che quel GP lo ha fatto con la mentalità di voler sistemare le cose dentro di sé. E lì ho visto il campione. Sapevo che la stagione avrebbe preso una piega diversa e che sarebbe stato protagonista. Certo non mi potevo immaginare fino a questo punto, ma sapevo che sarebbe stato in lotta”.

È il più giovane campione del mondo della storia! E al secondo anno di F1 ha già costruito delle imprese che sono scolpite nella storia e daranno il via a una leggenda...

“Credo di conoscere Kimi molto bene, ma ci sono delle volte in cui mi chiedo come è riuscito a completare certe imprese e non solo in Formula 1”.

Qualche esempio...

"Quando ha vinto la gara del Freca a Zandvoort sul bagnato e dava un secondo in mezzo a tutti, o il debutto in Formula 4 a Monza, piuttosto che la gara sui kart dopo l'incidente di Portimao quando si era rotto la gamba. Ha realizzato imprese anche senza provare: nel GT a Misano aveva dato 23 secondi a tutti con una macchina che conosceva poco, senza commettere uno sbaglio. Le ricordo tutte e non sono cose scontate, banali, ovviamente io queste cose le ho viste tutte e so quello di cui è capace”.

E adesso l’abbiamo scoperto anche tutti noi...

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