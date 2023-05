F1 | P1 Fuels in trattativa come fornitore di carburanti sostenibili

La tecnologia P1 Fuels è balzata agli onori della cronaca in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna dello scorso anno, quando Vettel ha effettuato un giro dimostrativo con l'auto di Nigel Mansell vincitrice del campionato nel 1992, utilizzando carburanti privi di sostanze fossili.

In quell'occasione, Vettel ha dichiarato che una delle motivazioni di quella manifestazione era quella di dimostrare che fosse possibile continuare a utilizzare i motori a combustione interna delle auto da corsa del passato e di quelle attuali, ma in modo più sostenibile.

"Sto usando carburanti a zero emissioni per dimostrare che possiamo ancora mantenere la nostra storia, il nostro patrimonio e la nostra cultura nel motorsport, ma in modo più responsabile", ha spiegato prima di scendere in pista.

il cartello che indica che l'auto è già stata rifornita con il carburante Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

P1 Fuels ritiene che la dimostrazione della propria tecnologia negli sport motoristici possa contribuire ad accelerare l'adozione dei suoi prodotti da parte dei consumatori, visto che l'azienda è già fornitore esclusivo del Campionato mondiale di rally.

Ora, il cofondatore e COO di P1 Fuels, Benjamin Pochammer, ha rivelato di aver iniziato a collaborare con alcuni fornitori di team di F1 per valutare potenziali collaborazioni future, visto che la categoria passerà ai carburanti completamente sostenibili a partire dal 2026.

Mentre la F1 sta attualmente lavorando esclusivamente con Aramco per lo sviluppo dei regolamenti relativi ai carburanti del 2026, la P1 afferma che sono già in corso discussioni con i team per vedere come potrebbe essere coinvolta.

"Ci stiamo conoscendo", ha dichiarato Pochammer a Motorsport.com in occasione del Rally del Portogallo, a proposito del livello di collaborazione tra la sua azienda e i team di F1.

"In questo momento non c'è nessuna gara d'appalto in F1, perché Aramco è l'unica e sola in quella posizione. Ma in F1 tutti possono guidare con diverse compagnie di carburante. Quindi, in realtà, abbiamo un paio di società di F1 che già lavorano con i team e che vogliono testare i nostri prodotti".

La sponsorizzazione di Aramco sul rettilineo di partenza Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebbene Pochammer non si sia dilungato su quali siano le aziende e le squadre con cui stanno parlando, ha affermato che si tratta di una possibilità "entusiasmante", in quanto potrebbe far conoscere al pubblico i prodotti P1.

"Amiamo le corse, quindi è emozionante", ha detto. "Ma stiamo guardando al mercato di massa. Vogliamo davvero fare la differenza.

"Abbiamo davvero una visione, e questo è il primo passo, ma il secondo passo è quello di uscire allo scoperto in modo che tutti possano usare questo tipo di carburante, perché questa è la nostra visione".

Sebastian Vettel, Williams FW14B 1992

Il rapporto con Vettel

Sebbene il legame con Vettel sia stato ottimo per far conoscere i prodotti P1, Pochammer ha dichiarato che il loro rapporto è del tutto informale ed è stato innescato semplicemente dal desiderio del tedesco di fare la sua parte per aiutare il clima.

Pochammer ha aggiunto: "Nel 2015 mi ha detto: 'Devo fare qualcosa per il clima e voglio correre'. Quindi, c'era un'idea principale. Ci sono voluti un paio d'anni e ora abbiamo dimostrato che funziona in ogni motore. I regolamenti ci sono e il mondo sta guardando a questa soluzione.

"Lui [Vettel] ama ciò che la P1 sta facendo. Non è un ambasciatore ufficiale o altro”.