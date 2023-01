F1 | Orlen lascia Alfa Romeo e diventa sponsor di AlphaTauri

Carica lettore audio

Colpo AlphaTauri. Non si tratta né di mercato piloti, né di quello dei tecnici, bensì dell'arrivo di un nuovo sponsor che sarà presente sulle carrozzerie delle AT04 a partire da questa stagione.

Il team di Faenza e Orlen hanno firmato un accordo che porterà lo sponsor a entrare nel portfolio della squadra diretta da Franz Tost. Un bel colpo per AlphaTauri, in una Formula 1 dove gli sponsor - dunque si intenda possibilità economiche - sono sempre i benvenuti, anche con il Budget Cap in vigore.

Il prossimo 11 febbraio il team presenterà a New York la livrea che vestirà la AT04. Sarà quella la prima uscita ufficiale del nuovo sponsor. Un palcoscenico prestigioso, quello offerto dalla Grande Mela, non solo per il team, ma anche per lo sponsor stesso.

La curiosità ora vira sul capire se l'arrivo di Orlen sulle carrozzerie dell'AlphaTauri andrà a mutare anche solo parzialmente la livrea, che da tre anni a questa parte è sempre stata bianca e blu, i colori del marchio d'abbigliamento di Red Bull.

Quel che è certo, invece, è l'assenza di Robert Kubica. Orlen segue da anni il pilota polacco, ma questa volta l'attuale test driver di Alfa Romeo Racing non seguirà lo sponsor che ha portato a Hinwil qualche anno fa. Con la rottura della partnership tra lo sponsor e il team svizzero, Robert difficilmente resterà in Alfa Romeo come tester.

Le trattative per il rinnovo dell'accordo tra Orlen e Alfa Romeo Racing si erano già arenate nell'ultima parte del 2022, tanto da interrompersi definitivamente diverse settimane fa. Questo, stando alle nostre fonti, avrebbe portato Sauber a cercare immediatamente - e a trovare - un nuovo title sponsor per la nuova stagione di Formula 1. Questa mattina Alfa Romeo ha annunciato Stake, il suo nuovo title sponsor per la stagione 2023 di Formula 1.

Andreas Seidl e Alessandro Alunni Bravi non si sono fatti cogliere impreparati, tant'è che pochi istanti dopo l'annuncio di Orlen da parte di AlphaTauri, è arrivato quello del nuovo title sponsor della squadra elvetica.