F1 | Ocon: "Mercedes ancora più veloce di noi, ma siamo vicini"

Esteban Ocon ha chiuso al sesto posto il Gran Premio d'Arabia Saudita dopo essersi reso protagonista di un duello casalingo nella prima parte di gara con Fernando Alonso, suo compagno di squadra nel team Alpine.

Il francese e l'asturiano, dopo una buona partenza, si sono affrontati per la prima posizione dietro ai top team. Un botta e risposta a tratti entusiasmante, ma che ha fatto perdere loro la possibilità di attaccare George Russell.

Il pilota della Mercedes non è stato autore di una gara brillante. Ha fatto il suo compito, portando a casa un quinto posto che - considerando l'arrivo al traguardo di entrambe le Ferrari e le Red Bull - è apparso il miglior risultato possibile nella forma attuale della W13 e del motore Mercedes.

Esteban Ocon, Alpine A522, combatte con Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Un rimpianto in casa Alpine, perché soprattutto Alonso aveva un passo probabilmente adeguato per seguire Russell e provare a contendergli l'ultimo posto in Top 5. Ma per Ocon ci sono diverse notizie positive dal fine settimana di Jeddah.

La prima tra queste è l'aver notato come il motore Renault non abbia nulla da invidiare ad altri propulsori, proprio partendo da quello Mercedes (che però è in evidente difficoltà a causa della benzina E10 in utilizzo da quest'anno in Formula 1).

"E' andata bene. Voglio dire, non dovevamo essere timidi con nessuno. Appena aprivo il DRS potevo passare, ho potuto superare agilmente l'Aston Martin di Nico Hulkenberg e la McLaren di Lando Norris. Chi altro? Anche Fernando era lì, sono riuscito a confrontarmi con molte macchine diverse e per noi stava andando bene".

Secondo Ocon, Russell aveva un passo migliore delle Alpine - della sua è un dato di fatto come certificano i cronologici del primo stint di Jeddah - ma per fare questo il pilota britannico è stato costretto a spingere forte. Il suo intento era allontanarsi dalle vetture di rosa BWT vestite e mettere al sicuro la sua posizione.

Esteban Ocon, Alpine A522, George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Russell era più veloce di noi. Ma non si allontanava da noi con il passo che immaginavamo. Per cercare di allontanarsi da noi stava spingendo forte. Mercedes ha ancora un po' di vantaggio sul passo gara rispetto a noi e su questo dovremo lavorare".

"Penso che i primi due weekend di gara siano stati molto buoni per il team. E' un peccato che Fernando non sia riuscito a completare la gara, perché potevamo fare un altro doppio arrivo a punti. Ma abbiamo comunque fatto progressi".

"Siamo stati più veloci di quanto fatto in Bahrain, quindi è una cosa buona. E' positiva. E' solo la seconda gara dell'anno e per noi c'è molto da fare. Sono abbastanza contento di avere così tanti punti a inizio stagione", ha concluso Ocon.