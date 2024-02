F1 | Ocon e Gasly: "Era ora che cambiassero i weekend Sprint"

Pierre Gasly ha accolto con favore il nuovo formato sprint della Formula 1 come un'opportunità i team di lavorare sulla messa a punto della vettura durante il weekend di gara.

L'anno scorso i team erano vincolati alle scelte fatte dopo le FP1, quando le auto erano in parco chiuso per le qualifiche principali, lo shootout, lo sprint e il Gran Premio.

Ciò significava che una vettura non competitiva non poteva essere migliorata con modifiche all'assetto e portava anche a problemi come l'eccessiva usura delle pedane che ha portato alla squalifica di Lewis Hamilton e Charles Leclerc dopo il GP degli Stati Uniti.

Il nuovo formato prevede che le FP1 siano seguite da una sessione di prove libere e da uno sprint in un parco chiuso iniziale. Le squadre avranno poi l'opportunità di utilizzare le conoscenze acquisite per modificare le loro vetture prima di passare a un secondo parco chiuso che coprirà le qualifiche principali e la gara.

I dettagli su come funzionerà esattamente il nuovo formato sono stati discussi venerdì in una riunione del comitato consultivo sportivo.

"Penso che sia fantastico", ha detto Gasly quando Motorsport.com gli ha chiesto dei cambiamenti.

"Credo che questo aspetto mancasse, sicuramente. L'anno scorso ci siamo ritrovati con ingegneri fantastici, brillanti e geniali che il venerdì pomeriggio non potevano toccare nulla della nostra macchina".

"Ed è per questo che sono pagati, è per questo che sono i migliori. Ed è stato un po' triste, perché hanno molto di più da offrire rispetto a uno o due click sul flap anteriore e sulla pressione degli pneumatici".

"La F1 è il top dell'ingegneria e credo che sia fantastico dare loro l'opportunità di apportare miglioramenti continui durante il weekend".

Gasly ha confermato che in passato i suoi ingegneri erano spesso frustrati quando sapevano di poter migliorare la vettura ma non erano in grado di farlo.

"Esattamente", ha detto. "E non si ha il tempo di provare nulla. Perché in un'ora di prove, sei abbastanza limitato. Quindi era sempre meglio provare a fare il lavoro al simulatore.

"E se ti rendi conto di non aver iniziato il weekend con il miglior assetto, la tua possibilità di reagire era estremamente ridotta. Quindi penso che come sport sia stato sicuramente il cambiamento giusto".

Il compagno di squadra di Gasly, Esteban Ocon, ha convenuto che il nuovo formato sarà vantaggioso.

"Sarebbe bello fare uno sprint shootout e poi chiudere il parco chiuso per fare la gara sprint e poi riaprirlo prima delle qualifiche", ha detto.

"Penso che sia quello che dovremmo fare. Sarebbe molto più interessante come fine settimana e si vedrebbero molti meno errori dovuti a cose stupide come l'usura delle pedane e altro".