F1 | Ocon: "Come compagno di squadra vorrei Mick Schumacher"

Il sedile lasciato libero da Fernando Alonso in Alpine fa gola a tanti ed è uno degli argomenti principali in vista della prossima stagione di Formula 1.

Con la sua decisione di passare in Aston Martin a partire dal 2023 grazie a un contratto biennale firmato poche settimane fa, Alonso ha aperto una voragine inattesa.

Accanto al confermato Esteban Ocon, Alpine non ha ancora trovato il nome giusto. Oscar Piastri firmerà presto per la McLaren dopo la risoluzione del contenzioso che ha coinvolto sia il team francese che quello di Woking, ma il mercato offre altre interessanti occasioni.

C'è Pierre Gasly, che sembra essere il favorito a formare una line up tutta transalpina in un team francese. Ma c'è stata anche l'ipotesi Mick Schumacher. Il pilota tedesco, per approdare nel team azzurro, dovrebbe abbandonare la Ferrari per poi sposare la nuova occasione lavorativa.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Motorsport Images

Intanto, mentre Alpine è intenta a selezionare il nome del nuovo pilota, Esteban Ocon ha fatto sapere quale sia la sua preferenza. Non capita spesso che un pilota si esprima in maniera così chiara riguardo un compagno di squadra, soprattutto per ciò che riguarda la scelta. Eppure l'ex pilota di Racing Point non si è tirato indietro facendo un nome ben preciso.

"La gente sa che la mia scelta, se qualcuno me lo chiedesse, saerbbe Mick. Sempre che non abbia nulla in programma per il prossimo anno", ha dichiarato Ocon.

"Da parte mia, chiunque sarà, mi concentrerò sul mio lavoro, sviluppando la monoposto e cercando di far progredire la squadra. Questo è ciò che voglio fare".

"Mick ha dimostrato talento anche nelle categorie propedeutiche alla F1, è stato sempre molto veloce. In Formula 1, a volte, non è facile fare prestazioni buone con una macchina che magari è in ritardo. E' capitato anche a me quando ho iniziato a correre in F1".

"Sono sicuro che Mick sia un ragazzo in gamba e che potrebbe fare molto bene se salisse su una monoposto competitiva. Al momento, Alpine lo è. Sono solo parole e pensieri miei, non spetta a me decidere con il team. Ma la squadra sa che la mia preferenza sarebbe Mick", ha concluso Ocon.