F1 | Ocon: "A523 sorprendente, podio frutto di un lavoro perfetto"

Uno dei grandi difetti dell’Alpine in questo avvio di stagione è stato quello di non saper concretizzare le occasioni, portando a casa punti pesanti. Lo si è visto in Bahrain, in Australia e a Baku, ma Monaco ha finalmente rappresentato uno di quei fine settimana in cui la squadra francese è stato in grado di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, centrando un podio tanto insperato quanto bello.

Dopo il terzo posto conquistato in qualifica, seppur coadiuvato dalla penalità inflitta a Charles Leclerc, il team Alpine ed Esteban Ocon hanno concretizzato la grande chance nel migliore dei modi, ragionando su una strategia di gara funzionale eseguita alla perfezione dal pilota francese. La squadra di Enstone era conscia che, per mantenere vive le chance di podio, avrebbe dovuto mantenere il gruppo compatto in modo che gli avversari non trovassero quella finestra per effettuare il pit stop e tentare un undercut.

Ocon ha ben resistito agli assalti dei piloti alle sue spalle, in particolare da parte di Carlos Sainz, individuando anche il momento perfetto in cui rientrare ai box per montare le gomme intermedie. Una mossa decisiva che gli ha permesso di anticipare i piloti Ferrari, mettendo così al sicuro il terzo gradino del podio.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, 3a posizione Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Per il portacolori dell’Alpine, già vincitore del GP d'Ungheria del 2021, si tratta del terzo podio in carriera, il primo nel corso di questa stagione: “Ce l'abbiamo fatta, è stato un weekend superbo da parte di tutti i membri del team, dal primo giorno, al simulatore, a tutte le sessioni di prove, abbiamo migliorato la macchina dall'inizio alla fine e non abbiamo sbagliato un colpo. Anche quando abbiamo montato le gomme intermedie era il momento perfetto per farlo. Ora mi godo il momento, è da un po' che non salgo sul podio e spero che questo sia il primo di molti altri”, ha spiegato Ocon, primo francese a salire sul podio a Monte Carlo dalla storica vittoria di Olivier Panis nel 1996.

Per l’appuntamento di Monaco, la squadra transalpina si è presentata con un corposo pacchetto di novità tecniche, ma la sorpresa più grande è stata vedere la A523 veloce sin dalle primissime fasi. Il lavoro in fabbrica al simulatore ha dato i suoi frutti, con un’ottima preparazione pre-weekend che ha permesso di concentrarsi solamente sui dettagli una volta arrivati in pista.

Su una pista tortuosa e angusta come quella di Monaco, questo aspetto può fare la differenza, dando ai piloti la confidenza necessaria per trovare qualche centesimo in più sul piano delle prestazioni: “Sì, è così”, ha risposto Ocon quando gli è stato chiesto se fosse sorpreso delle prestazioni della vettura.

Esteban Ocon, Squadra Alpine F1 A523 Photo by: Alpine

“Credo che, a partire dai giorni completati al simulatore e da tutte le sessioni di prove, abbiamo migliorato passo dopo passo, senza mai smettere di farlo. È stato un fine settimana molto diverso rispetto ai miei soliti weekend monegaschi, in cui non avevo paura di avvicinarmi ai muri. Ed è quello che abbiamo fatto. E sì, siamo rimasti estremamente sorpresi”.

“Ma credo che al momento dovremmo tenere i piedi per terra. Ovviamente siamo sul podio, ci godremo tutto insieme. E sì, voglio ringraziare tutta la squadra, ovviamente Enstone, Viry, il team qui in pista. Il podio, non la vittoria, non ancora! Il podio è tutto per loro”.

Tuttavia, ci sarà poco tempo per festeggiare dato che il prossimo fine settimana la Formula 1 si sposterà a Barcellona per il Gran Premio di Spagna, un appuntamento che i team ormai conoscono molto bene e che, generalmente, rappresenta un buon banco di prova per le monoposto: “Abbiamo apportato alcuni aggiornamenti [a Monaco] che dovevano essere piuttosto piccoli, ma tutto ciò che abbiamo portato va nella giusta direzione oggi. Sì, le sensazioni sono state decisamente buone e spero che questo sia l'inizio di qualcosa, ma credo che dobbiamo tenere i piedi per terra e vedere dove saremo il prossimo fine settimana. Sarà un buon test”, ha aggiunto il pilota francese.