F1 | Ocon a picco: l'analisi della sua Odissea a Sakhir

Una giornata da dimenticare. Chi, al lavoro, non ha dovuto passarne almeno una nella vita? Ieri è capitato a Esteban Ocon, autore di un gran premio - il primo della stagione - da accantonare al più presto, ma da tenere comunque nei ricordi per cercare di evitare di ripeterlo in futuro.

Una sequenza di errori, suoi e del team, che lo hanno portato ad accumulare tanti secondi di penalità e a concludere il Gran Premio del Bahrain con un ritiro avvenuto a 14 giri dal termine dei 57 previsti.

Ma andiamo con ordine. A innescare la sequenza nera che ha affossato la domenica di Ocon è stato proprio un errore del pilota francese in griglia di partenza. Dopo il giro di formazione, Esteban ha fermato la sua A523 più avanti del previsto.

Su ogni casella della griglia di partenza c'è un sensore che ha la funzione di cogliere eventuali errori dei piloti, dal posizionamento alla partenza anticipata. L'errore di Ocon è stato notato dalla direzione gara e successivamente penalizzato dai commissari con 5 secondi.

Quando Ocon è arrivato in pit lane per scontare la sua punizione, poco prima di fare il pit stop, è scattato il secondo problema. I meccanici dell'Alpine sono intervenuti sulla A523 numero 31 prima che i 5 secondi di penalità terminassero (per la precisione sono intervenuti a 0"4 dal termine del conto alla rovescia). Questo intervento precoce ha innescato così la violazione del regolamento e i conseguenti 10 secondi di penalità.

Otmar Szafnauer, team principal di Alpine, ha spiegato che l'errore è tutto da imputare al sistema di conto alla rovescia, partito prima che la A523 si fermasse nella piazzola del pit stop.

"È stato solo un problema di tempistica", ha detto. "Abbiamo un sistema che fa il conto alla rovescia nelle orecchie dei meccanici per dire loro quando possono partire. Il sistema è stato sfalsato di quattro decimi di secondo".

Esteban Ocon, Alpine A523, esce dai box dopo una sosta Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Il sistema ha iniziato il conto alla rovescia con 0,4 secondi di anticipo. Devo vedere perché è successo, ma dovremmo inserire un offset, in modo che parta con mezzo secondo di ritardo. Quel mezzo secondo non ci ucciderà".

Tutto finito? Neppure per sogno. Ocon, uscendo dalla pit lane per riguadagnare la pista dopo aver scontato (in parte) la penalità e aver fatto il pit stop, ha infranto il limite di velocità imposto nella corsia box di appena 0,1 km/h.

Questa volta, l'errore, è da attribuire completamente al pilota. Anche in questo caso Szafnauer ha commentato l'accaduto: "Penso che Esteban abbia tolto il limitatore in uscita dai box mezzo metro prima del dovuto. E' un errore del pilota. I piloti hanno un limitatore di velocità in pitlane e quando crede di essere fuori lo toglie, e poi riparte".

Questo errore è costato a Ocon altri 5 secondi di penalità, totalizzandone 20 fino a questo punto della gara. Queste penalità hanno così fatto precipitare Ocon in fondo alla classifica, togliendolo di fatto da ogni lotta per i punti.

Alpine, capendo di non poter più avere ambizioni con Esteban, ha deciso di ritirarlo a 14 giri dalla fine per risparmiare il chilometraggio della power unit Renault in vista del prosieguo della stagione.

Ocon è spesso stato un pilota molto attento, ma Szafnauer pensa che l'accaduto debba essere interpretato come un campanello d'allarme e un segnale che dovrà portare tutto il team a essere più preciso in futuro per fare in modo che tutto ciò non accada più.

"È molto, molto raro che questa squadra commetta questo tipo di errori operativi, come iniziare presto a lavorare sulla macchina", ha detto.

"Non l'ho mai visto accadere qui prima d'ora. E abbiamo dei buoni sistemi per evitare che ciò accada, quindi sono fiducioso che non accadrà più".

"Esteban, che era fuori posizione alla partenza, imparerà da questo. Esteban Ocon ha vissuto quella che è stata descritta come una giornata da dimenticare nel Gran Premio di apertura della stagione di Formula 1 in Bahrain, a causa di una triplice penalità", ha concluso Szafnauer.