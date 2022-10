F1 | Nyck De Vries in AlphaTauri nel 2023. Sostituirà Gasly

Carica lettore audio

Il passaggio di Pierre Gasly in Alpine era il segreto di Pulcinella, ma anche l'approdo di Nyck De Vries in AlphaTauri era sulla stessa falsariga. Motorsport.com aveva già reso noto che l'olandese avesse firmato con il team diretto da Franz Tost e nella nottata italiana sono andati al proprio posto due tasselli molto importanti per la stagione 2023 di Formula 1.

Perso Pierre Gasly da 15 minuti, AlphaTauri ha annunciato l'approdo a Faenza del 27enne talento - mai sbocciato sino in fondo - scuola Mercedes. Sarà proprio De Vries a prendere il posto di Pierre Gasly nel team di Franz Tost la prossima stagione, diventando così il nuovo compagno di squadra del già confermato Yuki Tsunoda.

De Vries ha favorevolmente impressionato nel suo primo e sino a ora unico gran premio disputato, quello in Italia poche settimane fa, in cui è riuscito a portare a punti la Williams dopo un fine settimana da incorniciare.

Il talento a De Vries non è mai mancato, ma qualche suo atteggiamento in passato lo ha frenato, tenendolo fuori dal Circus iridato. Quando ormai il sogno sembrava destinato ad affievolirsi ecco la grande opportunità arrivata con Williams. Una vetrina che Nyck, ora più maturo, ha sfruttato alla perfezione, vedendo spalancarsi le porte di AlphaTauri per la stagione 2023.

Jost Capito, CEO, Williams Racing, Nyck de Vries, Williams Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Come detto, l'olandese ha fatto vedere di essere talentuoso sin dalla tenera età. Il suo palmarès parla per lui, considerando anche il campionato FIA F2 vinto nel 2019 e, soprattutto, il Mondiale Piloti FIA Formula 2020/2021 portato a casa difendendo i colori del team Mercedes. Successi importanti anche nel mondo del kart, quando nel 2010 e nel 2011 riuscì a portare a casa il Mondiale di categoria.

"Sono estremamente entusiasta di entrare a far parte della Scuderia AlphaTauri per il 2023", ha dichiarato Nyck de Vries, "e voglio ringraziare sia la Red Bull che il team per avermi dato l'opportunità di guidare in F1. Dopo la Formula 2, ho intrapreso un percorso leggermente diverso con il motorsport, ma la F1 è sempre stata il mio sogno e sono grato di poterlo realizzare".

"Quest'anno ho avuto molte occasioni di provare la vettura 2022 e credo che questo mi abbia messo in una posizione ottimale per la prossima stagione, spero che questo mi abbia aiutato a prepararmi per quello che verrà. Avendo trascorso la maggior parte della mia adolescenza in Italia per il karting, mi sono sempre sentito a casa, quindi per me è fantastico entrare a far parte di una squadra italiana, che ha già un vero e proprio senso di famiglia, e non vedo l'ora di conoscere tutti e di iniziare a costruire il nostro rapporto prima della prossima stagione".

Franz Tost, team principal di AlphaTauri ha aggiunto: "La Scuderia AlphaTauri ha avuto un periodo di grande successo con Pierre. Non dimenticheremo mai la sua fantastica vittoria a Monza e i suoi podi in Brasile e Azerbaijan. Voglio ringraziare Pierre per tutto l'impegno che ha profuso nella squadra negli ultimi anni e gli auguro il meglio per il suo futuro".

"Ora siamo lieti di iniziare un nuovo capitolo con Nyck, che è il benvenuto nella Scuderia AlphaTauri. Si tratta di un pilota dalle grandi capacità, che ha vinto in tutte le categorie in cui ha gareggiato, con molte gare e campionati all'attivo. Il suo ultimo grande successo è stata la vittoria nel Campionato del Mondo di Formula E, e questa è la prova evidente che è un pilota molto competitivo, che merita un posto in F1. Non vedo l'ora di vederlo sulla nostra auto e sono sicuro che con Yuki e Nyck avremo una formazione di piloti molto forte per il 2023".