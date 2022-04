F1 | Nuovo coprifuoco: più riposo e tempi ristretti per lavorare

Carica lettore audio

Tra le novità introdotte nel mondiale 2022 c’è anche la rivisitazione dell’orario di lavoro consentito al personale delle squadre durante i weekend di gara. Il programma è stato compresso rispetto alle stagioni precedenti per venire incontro a chi è chiamato ad affrontare un calendario con ben 23 Gran Premi e con la prospettiva di arrivare a 25.

Come spesso accade ogni novità comporta, almeno inizialmente, pro e contro, e la trasferta di Melbourne sta mettendo alcune squadre a dura prova per quanto riguarda la pianificazione del lavoro.

Nella tappa d’apertura in Bahrain i cambiamenti di programma avevano impattato poco, considerando che la pista di Sakhir era stata la sede dei test pre-campionato, ma già a Jeddah l’attività si è rivelata molto frenetica, e non sono stati in pochi i tecnici costretti a saltare i pasti per poter concludere il lavoro nei tempi previsti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Quello di Melbourne è il primo weekend ‘ordinario’, dove le squadre stanno montando sulle monoposto componenti arrivate all’ultimo momento, una prassi che diventerà abituale nella stagione 2022 e destinata a mettere sotto stress l’attività dei team.

A partire da questa stagione è infatti previsto un coprifuoco dell’attività in pista già il mercoledì (limite inedito per la Formula 1) che scatta alle ore 19. Anche il programma di lavoro del giovedì è stato ristretto, obbligando le squadre a non poter aver accesso al paddock prima delle 8 (anche in questo caso si tratta di una restrizione non prevista in passato) e dopo le 19. L’accensione delle power unit non può avvenire prima delle ore 16, ed anche in questo caso è una novità assoluta.

Il venerdì l’ingresso in pista è permesso dopo le ore 9, ed il lavoro sulle monoposto deve essere concluso entro le 20, una restrizione che consente ai tecnici di avere a disposizione solo tre ore di lavoro dopo il termine della sessione FP2.

Gli ingegneri hanno a disposizione due ore in più per le riunioni, un ‘extra’ concesso per evitare che il lavoro si trasferisse nelle stanze degli hotel. Sabato l’ingresso nel paddock è consentito dopo le 10:00, e le vetture devono essere completate entro le 19, ovvero due ore dopo il termine delle qualifiche.

I meccanici al lavoro sulla Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Cosa significa per le squadre? “È molto più difficile mettere in macchina dei pezzi che arrivano all’ultimo momento – ha spiegato Andrew Shovlin della Mercedes – con i vincoli attuali è diventato indispensabile avere tutti i pezzi a disposizione mercoledì, è l’unico modo per essere certi che giovedì sera tutto sia in macchina pronto a girare la mattina dopo".

"Per quanto riguarda il venerdì ed il sabato sera, abbiamo meno tempo per lavorare sulle monoposto. Se, ad esempio, la macchina non è pronta la sera del venerdì, ci sono a disposizione solo due ore sabato mattina, e dopo le qualifiche, considerando quando la FIA restituisce le monoposto, avranno mezz’ora di tempo prima del coprifuoco. Quindi è una bella sfida, da una parte tutti possono dormire un po' di più, ma al momento ci stiamo ancora adattando a questi cambiamenti e stiamo cercando di organizzare il flusso di lavoro durante il weekend”.

Un altro aspetto su cui impatta il nuovo programma di lavoro sono le prove di pit-stop.

“È un’attività che richiede ovviamente di avere a disposizione la monoposto completa – ha spiegato Shovlin – e non sarà tanto il tempo in cui sarà possibile avere le vetture giù dai cavalletti. Credo che valga la pensa farsi un’idea di questo nuovo programma nelle prossime due gare, e poi valutare se è il caso di andare avanti o rivedere qualcosa”.

Non è una situazione facile da gestire, perché se indubbiamente le restrizioni concedono un maggior numero di ore di riposo al personale, dall’altro rendono frenetica l’attività nel tempo di lavoro concesso. In una stagione in cui le squadre sono alle prese con progetti tecnici inediti, l’attività di sviluppo delle monoposto sarà molto più corposa rispetto agli ultimi anni, e la necessità di portare in pista nuove componenti sarà una routine con cui tutti i team dovranno confrontarsi.