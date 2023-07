F1 | Nuovo cambio per Verstappen, 5 posizioni di penalità a Spa

Alla vigilia dell'azione in pista a Spa-Francorchamps, Red Bull ha confermato di aver scelto di montare un quinto cambio sulla RB19 di Verstappen durante questo fine settimana.

I piloti di F1 hanno a disposizione solamente quattro cambi per l'intera stagione e Verstappen è il primo pilota a superare il limite durante l'arco di questo campionato. La decisione arriva dopo una prima parte di mondiale in cui l'olandese si è spesso lamentato di problemi di sincronizzazione del cambio, anche se non si sa se questo sia legato al motivo per cui diverse unità sono rimaste danneggiate.

La decisione della Red Bull di sostituire il cambio a Spa è logica, in quanto le buone opportunità di sorpasso offerte dal tracciato belga fanno sì che sia un luogo in cui i team si sentono più a loro agio nel scontare le posizioni in griglia.

Con la Red Bull in una classe a sé stante in questa stagione, è improbabile che un calo di cinque posizioni per Verstappen sia un ostacolo troppo grande per puntare a un'altra vittoria.

Parlando giovedì, Verstappen ha detto che c'è poco da preoccuparsi, considerando il recente dominio della RB19 all'Hungaroring. "Penso che abbiamo una macchina veloce. Certo, ci sono molti altri team e credo che quest'anno abbiano portato molto più di noi, perché noi non potevamo".

"Ma siamo molto soddisfatti delle prestazioni della vettura. Il sabato forse non è stato ideale, ma credo che domenica si siano visti gli aggiornamenti che abbiamo apportato. Questa [Ungheria] è stata una buona gara per vedere che tutto funziona".

Vincitore Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto di: Red Bull Racing

L'anno scorso, Verstappen partì dalla 14esima posizione sulla griglia di partenza in Belgio, ma riuscì a conquistare una vittoria dominante. Anche se la stagione di F1 ha appena superato il punto di boa del suo corso, in realtà molti piloti sono in pericolo per le penalità al cambio.

Anche il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, ha utilizzato tutti e quattro i cambi, insieme al pilota Alpine Pierre Gasly e alla coppia Haas Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen.

Poiché anche Gasly e Hulkenberg hanno utilizzato la loro dotazione finale di componenti della Power Unit, è probabile che possano aggiungere allle loro unità un cambio in più se si decidesse di utilizzare motori nuovi.