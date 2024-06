F1 | Nuovi timori sulle regole 2026: ci sarà un incontro tra i team

Appena un giorno dopo la pubblicazione da parte della FIA dei piani in merito alla rivoluzione che avverrà nel 2026 con i nuovi regolamenti, sono subito emerse preoccupazioni su alcune delle idee che verranno implementate.

Dopo che il Comitato tecnico consultivo della FIA ha esposto alcune delle questioni in gioco in una riunione online che si è tenuta giovedì, è emersa la richiesta da parte dei Team Principal che il tema delle regole 2026 sia al centro di un incontro che si terrà nel paddock di Montreal sabato mattina per discutere di alcuni timori.

L'incontro farà parte di una riunione semiregolare con l'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali e altri dirigenti per discutere le ultime questioni della F1, ma i timori sul futuro sono concreti. Al momento, al centro delle preoccupazioni c'è il fatto che alcune squadre ritengono che la FIA abbia portato avanti elementi del regolamento che non ritengono possano funzionare nel modo previsto.

Tra questi c'è il concept aerodinamico alla base del progetto, in quanto diversi team suggeriscono che le nuove vetture potrebbero essere particolarmente lente a causa dei problemi energetici mostrati dalle future Power Unit e dall'importante riduzione del carico aerodinamico, necessaria per ridurre anche la resistenza all'avanzamento proprio per rispondere alle necessità delle nuove unità che alimenteranno le monoposto.

Un altro elemento di cui i team vogliono discutere è il piano di riduzione del peso, con un'idea di massima che prevede che le auto siano più leggere di 30 kg rispetto alle macchine attuali, nonostante un sicuro aumento della massa delle batterie, data il focus posto sull'elettrico con i nuovi regolamenti. Non è un mistero che la stessa FIA volesse scendere ulteriormente, ma ha trovato l'opposizione da parte delle squadre, che temono di non riuscire ad avvicinarsi alla soglia minima dovendo spendere grandi quantità di denaro per miglioramenti anche marginali.

Rendering della F1 2026 FIA Foto di: FIA

Le squadre vogliono anche maggiori dettagli sui piani in merito all'aerodinamica attiva, con la FIA che ha dichiarato di voler introdurre un sistema a doppia configurazione: una con un carico più elevato da usare in curva, la mode Z, una con bassa resistenza aerodinamica per ridurre i consumi sui rettilinei, la mode X. Già in passato erano emerse delle preoccupazioni sull'aerodinamica attiva, come anticipato da Motorsport.com qualche mese fa.

Le scadenze della FIA

Sebbene le preoccupazioni sullo stato dei regolamenti si siano fatte strada da un po' di tempo a questa parte, a riportare la questione al centro dell'attenzione è stata la decisione della FIA di pubblicare durante questa settimana i regolamenti.

Le azioni della FIA hanno effettivamente mostrato ai team che molte decisioni su ciò che accadrà nel 2026 non sono state già prese e hanno evidenziato che non c'è alcun freno al piano che prevede di finalizzare il tutto entro la fine del mese con l'approvazione del Consiglio mondiale. Dopo quella data diventerà più complesso apportare cambiamenti rilevati.

In base al Codice Sportivo Internazionale (CSI) della FIA, qualsiasi modifica regolamentare che la FIA ritenga "suscettibile di avere un impatto sostanziale sulla progettazione tecnica dell'Automobile e/o sull'equilibrio delle prestazioni tra gli Automobili" deve essere pubblicata il 30 giugno, un anno e mezzo prima della sua entrata in vigore.

Dopo questo periodo, le revisioni richiedono l'appoggio delle squadre, il che potrebbe rivelarsi problematico, dato che si sa che non tutti i team sono d'accordo su ciò che dovrebbe essere fatto. Alcune scuderie vorrebbero ritardare la pubblicazione delle regole fino a ottobre, per dare alla FIA più tempo per sistemare ciò su cui al momento vi sono ancora diversi timori. Ciò rappresenterebbe una buona soluzione, anche perché ai team non è comunque permesso lavorare sugli elementi aerodinamici fino al primo gennaio del prossimo anno, quindi ci sarebbe tempo per lavorare ancora dietro le quinte definendo un regolamento più solido.

Rendering della F1 2026 FIA Foto di: FIA

Tuttavia, sembra che una proposta in tal senso sia stata bloccata da un team che riteneva importante che la FIA si attenesse alla scadenza di giugno.

L'articolo 18.2.4 del CSI stabilisce che un periodo di preavviso più breve per la pubblicazione delle regole rispetto alla scadenza del 30 giugno è possibile solo con l'accordo unanime dei team, cosa che non sembra essere possibile data la situazione attuale.

Tuttavia, una fonte ha suggerito che la FIA ha ancora l'opportunità, ai sensi del punto 18.2.4, di agire con il sostegno della sola maggioranza dei team, potendo così pubblicare le regole ad ottobre se si ritiene che vi siano ragioni giustificabili per farlo.

Il regolamento prevede che: "In circostanze eccezionali, e se la FIA ritiene che la modifica in questione sia essenziale per la salvaguardia del campionato, della sfida o della serie in questione, sarà sufficiente l'accordo della maggioranza dei concorrenti regolarmente iscritti".

Nei documenti di presentazione di giovedì, la FIA ha dichiarato che la ratifica del regolamento da parte del Consiglio Mondiale dell'Automobile è prevista per il 28 giugno.