F1 | Nuova galleria del vento: i costi saranno estrapolati dai vincoli

L’avvento del budget cap ha comportato l’introduzione di un regolamento finanziario di 49 pagine, al fine di non lasciare margini di discussioni in un contesto che si presta particolarmente a interpretazioni.

Nelle ultime settimane era emerso però un aspetto che ha confermato la presenza di un’area grigia, ovvero la classificazione dei costi che una squadra sostiene nel momento in cui investe nella propria struttura tecnica.

Nel regolamento finanziario è prevista la possibilità di spendere fino a 45 milioni di dollari (su scala pluriennale), una voce chiamata ‘capital expanditure’ (capex) poiché si tratta di spese giustificate con investimenti che finiscono nel patrimonio della squadra, come attrezzature e tecnologie.

Il limite di spesa previsto è sufficiente per una gestione ordinaria, ma se un team intende recuperare terreno affrontando importanti investimenti tecnici, la cifra rischia di essere superata, o al contrario, diventa un vincolo che rischia di bloccare dei progetti.

Un esempio molto chiaro è la galleria del vento, oggi in dotazione a molti team ma non a tutti. Nell’ambito della ristrutturazione complessiva della sede, l’Aston Martin ha pianificato anche la realizzazione di una propria galleria, per svincolarsi dalla necessità di utilizzare quella Mercedes, come accade attualmente.

Il problema sollevato riguarda il costo complessivo dell’operazione. L’attuale regolamento finanziario permette di non avere vincoli nelle spese relative ai fabbricati, ma per quanto riguarda tutte le attrezzature (di fatto la vera e propria galleria del vento) con il regolamento in vigore una squadra dovrebbe fare i conti con i vincoli del capex.

Dell’argomento se ne è discusso nell’ultimo incontro della Formula 1 Commission, e si è arrivati ad un compromesso per venire incontro alle esigenze di squadre che intendono fare un salto di qualità.

L’argomentazione proposta è stata chiara, ovvero per quanto il regolamento provi a compattare il potenziale tecnico dei team consentendo, ad esempio, meno ore in galleria del vento alle squadre di vertice, di fatto altre regole bloccano la possibilità di poter recuperare terreno sul fronte tecnologico.

Si è così deciso di creare una voce di costo separata dedicata alla galleria del vento, che sarà a disposizione di squadre attualmente sprovviste che intendono dotarsene.

Nel caso di team come Aston Martin, ci sarà la possibilità di dotarsi di una galleria di proprietà, ma non sarà un semaforo verde per tutti. Chi è già in possesso di una galleria, potrà spendere delle cifre (ovviamente inferiori) per aggiornamenti tecnici, ma non sarà autorizzato a realizzare una galleria ex-novo.