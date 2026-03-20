F1 | Novità in Mercedes: Bradley Lord promosso a vice team principal

Novità importanti in casa Mercedes. Questo pomeriggio il team che sta dominando l'inizio di stagione 2026 con 3 vittorie (2 nelle gare lunghe, una nella prima Sprint dell'anno) ha annunciato il nome del nuovo vice team principal.

Non si tratta dell'arrivo di qualcuno da fuori Brackley, ma di una promozione in piena regola, perché la persona che sin da subito va a occupare quel ruolo è Bradley Lord.

Lord, classe 1980, è stato per anni il direttore della comunicazione del team Mercedes-AMG Petronas F1 e già sporadicamente, nel corso degli ultimi anni, aveva sostituito Toto Wolff nel ruolo di team principal in alcune gare della stagione di Formula 1.

Ora la crescita di Lord è stata ufficializzata dal team stesso, incoraggiata dallo stesso Toto Wolff.

"Con la crescita del nostro team e della F1, la portata delle nostre attività e le relative responsabilità a livello dirigenziale sono aumentate in modo significativo", ha dichiarato Toto Wolff, team principal di Mercedes-AMG Petronas.

"Abbiamo quindi colto questa occasione per formalizzare un cambiamento che, di fatto, era già in atto da tempo".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sebbene il mio ruolo e le mie responsabilità generali non cambieranno di una virgola, il lavoro di Bradley come Vice Team Principal rafforzerà ulteriormente le capacità del nostro gruppo dirigenziale e fornirà un continuo supporto a me in qualità di Team Principal e CEO".

“Bradley è un membro devoto e di lunga data della nostra organizzazione che ha svolto un ruolo importante nel rendere la squadra la più vincente dell’era moderna".

"Allineare la nostra struttura in questo modo garantisce che il nostro gruppo dirigenziale possa concentrarsi pienamente sulle aree in cui può apportare il massimo valore e sia ottimizzato per soddisfare le esigenze di uno sport in rapida crescita".

La carriera di Bradley Lord in Formula 1 inizia presto, nel 2001 nell'ufficio stampa, a soli 21 anni. da quel momento in poi ha occupato ruoli nella comunicazione del team di Enstone (poi diventato nel frattempo Renault) sino al 2011, quando è diventato communication manager in Daimler AG.

Appena 2 anni fuori dal Circus ed ecco il rientro, nel 2013, con il medesimo ruolo per il team Mercedes. Nel 2014 è diventato direttore della comunicazione in F1 per il team di Toto Wolff, sebbene, nel corso degli anni, il suo ruolo sia stato ritoccato in modo lessicale diverse volte.

Lord ha sempre curato la comunicazione del team più vincente degli ultimi 12 anni e ora, dopo aver fatto già qualche esperienza, cambia ruolo e diventa sempre più la spalla di Toto Wolff. Un supporto importante, ma anche una promozione meritata per colui, Lord, che avrà sempre più peso all'interno di Mercedes-AMG Petronas F1.