Norris un talento che conquista i fan con i GP virtuali

Il boom di interesse per le gare virtuali non deve sorprendere più di tanto. Il lockdown, che ha bloccato tutti nelle proprie abitazioni, non ha avuto effetti sulla passione dei fan de motori, sempre a caccia di argomenti di interesse per restare collegati allo sport che amano.

Alle opportunità tradizionali (media e social) si è aggiunto in questi giorni il mondo delle gare virtuali, un contesto che esiste in realtà da molti anni, ma che nelle ultime settimane è balzato alla ribalta oltrepassando le barriere del mondo dei ‘nerds’ per affacciarsi al grande pubblico in astinenza da eventi reali.

In questo contesto è emersa prepotentemente la figura di Lando Norris, che da poco ha compiuto i vent’anni, e come tutti i suoi coetanei ha un legame forte con il mondo delle gare virtuali, contesto che ha iniziato a frequentare nel 2014.

“So ragazzi”, è il commento di qualche addetto ai lavori con i capelli brizzolati, ed è giusto che sia così. Il Norris della McLaren è un professionista del volante, uno dei venti al mondo che ha il merito e l’onore di essere al via del Mondiale di Formula 1 e, come tale, deve allinearsi alle esigenze di un mondo che richiede molto a tutti i piloti, dalla prima all’ultima fila.

Ma quando si collega al mondo virtuale dalla sua casa inglese, Norris è un ragazzo ancora legato al mondo dei teenagers che rivela un altro aspetto della sua personalità.

Un Lando spiritoso, con la battuta pronta, che ha portato alla luce i rapporti che ci sono nel gruppo dei giovanissimi che è oggi nel paddock di Formula 1.

Chat, messaggi, telefonate, rivelati in diretta sul canale Twitch (Norris è seguito da quasi 100.000 followers durante le sue gare) che Lando attiva puntualmente quando è impegnato sulla sua console.

Dopo aver fallito le qualifiche della gara eSport in Bahrain si è ritrovato a dover partire in ultima posizione. Prima del via ha telefonato a George Russell: “George ho pensato di chiamarti perché parto ultimo, e tu dopo il 2019 sei il massimo esperto in partenze dall’ultima posizione! Dammi qualche consiglio…”. Il tutto in vivavoce e con l’ormai celebre risata di Lando.

Finora questo aspetto della personalità di Norris era noto solo alla comunità degli eGamers, ma nelle ultime settimane il boom di questi eventi lo ha svelato anche a chi era di digiuno di corse virtuali.

Sorprende poi anche il legame diretto con i suoi fan, che gli pongono domande di ogni tipo ottenendo puntualmente una risposta. Interrogativi sulla sua vita di pilota, nonché sulla piattaforma che utilizza per le eRace.

Si tratta di un simulatore (dal costo di 35.000 euro) della ProSim, un’azienda gestita dall’ex pilota di GP2 Adrian Quaife-Hobbs, con tanto di triplo schermo ad alta definizione, pedaliera configurabile con gli stessi cilindri AP originali che si vedono sugli impianti da corsa e che richiede una pressione che arriva fino a 200 kg.

I fan chiedono informazioni ed ottengono risposte, colmando quel gap che normalmente separa gli appassionati dalle corse reali e questo ha accresciuto molto la popolarità di Norris in un momento in cui l’evasione dalla routine quotidiana è tutt’altro che semplice.

Siamo davanti ad una star 2.0? I teenager di oggi sono gli appassionati di domani, e questo indubbiamente aiuterà Norris ad avere un grande seguito in futuro.

“Faccio una cosa che mi piace e mi fa star bene – ha confidato Lando a Motorsport - ma non sto aprendo una strada, almeno, non credo. Guido, mi diverto, e vedere così tante persone su Twitch iniziare a frequentare il mondo delle sim-racing mi fa piacere, forse una piccola parte lo ha fatto dopo avermi seguito, essendo stato uno dei primi piloti di Formula 1 a farlo. Mi fa comunque piacere vedere entusiasmo in tante persone, credo che sia una cosa bella”.

I suo fans su Twitch hanno avuto modo di conoscere anche il rapporto particolare che lega Norris a Max Verstappen. Sempre avversari nelle loro scorribande virtuali, ma costantemente in contatto nelle pause per battute, consigli e prese in giro.

Amici e rivali, come dovrebbe essere nel mondo dello sport, un rapporto decisamente apprezzato dai rispettivi followers che li seguono quotidianamente. Qualcosa rimasto a lungo sommerso, e venuto oggi alla luce a causa della forzata attività casalinga che ha lasciato al mondo virtuale il compito proibitivo di riproporre emozioni reali. Ma non sono due contesti da confrontare, perché le due realtà che si integrano perfettamente.

Quando riprenderà l’attività in pista, per Norris ci sarà una sfida decisamente più impegnativa da affrontare, anche con un seguito notevole di fans.

Si tornerà a consumare benzina e gomme e per Lando inizierà un momento importante per la sua giovane carriera.

Messo alle spalle un anno da esordiente con spunti positivi, sarà chiamato ad un salto di qualità per confermarsi all’altezza di Carlos Sainz, capace lo scorso anno di concretizzare il doppio dei punti nella classifica Mondiale.

La star del mondo virtuale dovrà confermarsi anche sulle piste reali, sulle quali tutti fanno tremendamente sul serio, ma è lo stesso Norris a non vedere l’ora.