F1 | Norris sorprende tutti e vola in pole in Ungheria davanti alle due Ferrari. Antonelli 4°

Dopo il venerdì, in molti avrebbero scommesso su una pole position targata Ferrari, anzi, su una prima fila tutta colorata di rosso. Invece, Lando Norris ha sorpreso tutti, con un ottimo giro sul finale con cui ha strappato dalle mani di Lewis Hamilton la pole position di soli dodici millesimi. Una bella soddisfazione per questa McLaren, che qui in Ungheria si è presentata con diverse novità che fanno parte di un pacchetto più ampio.

Novità alla ricerca di carico aerodinamico, soprattutto con il fondo, ed è proprio ciò che serve qui a Budapest. È vero che ci sono anche altri elementi che hanno fatto la differenza, perché ci si aspettava che la MCL40 fosse protagonista anche a Monaco, ma in quel caso non essere riusciti a mettere in temperatura le gomme su una pista a bassa energia aveva penalizzato molto la vettura di Woking.

Questa volta, invece, la McLaren è riuscita a trovare una finestra di funzionamento migliore sul giro secco e Norris, che sta disputando un’ottima stagione dimostrandosi il faro del team di Woking, ha sfruttato perfettamente la chance, centrando la pole position e mettendosi alle spalle le due Ferrari, con Lewis Hamilton che non è riuscito a migliorarsi nel suo ultimo tentativo dovendo così cedere la prima posizione in griglia al connazionale.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La prima fila sarà quindi tutta britannica, formata da Norris e Hamilton, anche se il Ferrarista potrebbe essere penalizzato per un possibile impeding su Piastri in Q3, mentre in terza posizione ci sarà l’altra SF‑26, quella di Charles Leclerc, il quale, soprattutto dalla Q2 in poi, si è lamentato a lungo del fatto che non avesse grip e faticasse a estrarre il meglio della gomma. Questo ha tolto un po’ di fiducia.

Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli, che ha dovuto alzare il piede all’ultima curva a causa di una bandiera gialla provocata dal testacoda di Max Verstappen. Senza il lift, secondo l’italiano sarebbe stato possibile almeno agguantare la terza posizione di Leclerc. Seguono in quinta posizione Oscar Piastri, che non ha potuto completare l'ultimo tentativo per l'episodio con Hamilton, e proprio l’olandese della Red Bull, che partirà dalla sesta casella.

Più staccata l’altra Mercedes di George Russell, settima, con un distacco superiore al mezzo secondo dalla pole di Norris e di circa due decimi dal compagno di squadra. Chiudono la top ten Isack Hadjar con l’altra Red Bull, Arvid Lindblad e Nico Hulkenberg, autore di una bella qualifica con l’Audi che punta molto a conquistare punti su una pista amica per caratteristiche alle qualità della R26.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Una Racing Bulls che, invece, ha trovato l’eliminazione nella seconda manche con Liam Lawson, undicesimo a circa un decimo dalla Q3: il neozelandese si è lamentato di una vettura piuttosto difficile da guidare e che lo ha limitato nella rincorsa alla top 10, ma in generale, come ha dimostrato anche Lindblad, la VCARB03 si conferma una monoposto molto solida sul fronte della competitività.

Seguono le due Alpine di Pierre Galsy e Franco Colapinto, con il team francese che aveva intuito già ieri come anche qui in Ungheria la top 10 sul giro secco fosse probabilmente fuori portata con Racing Bulls e Audi così consistenti. Per Alpine saranno fondamentali più le prossime gare, quando porterà i tanti attesi aggiornamenti per rispondere alle novità del team di Faenza e quelli della scuderia di Hinwil.

Tuttavia, Gabriel Bortoleto non è riuscito a sfruttare fino in fondo la velocità di questa R26, chiudendo solo al 14° posto, davanti a Esteban Ocon, il quale è piuttosto certo di aver danneggiato il fondo in uscita di curva 3 durante l’ultimo tentativo e Fernando Alonso. Non è certo la posizione che spera lo spagnolo, ma per l’Aston Martin questa è la prima Q2 della stagione, segnale che gli aggiornamenti portati qui hanno permesso di fare un primo passo in avanti.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Per la squadra di Silverstone nei prossimi appuntamenti ci saranno altre novità per completare il pacchetto, tra cui anche il nuovo motore progettato da Honda con una camera di combustione rivista per trovare potenza sul motore termico, dove al momento l’unità giapponese è piuttosto carente rispetto ai rivali. Per Aston non si tratta chiaramente di una rivoluzione, ma è il primo passo per riaffacciarsi più in alto.

In Q1 è arrivata subito l’eliminazione di Oliver Bearman con la Haas, a cui manca del carico aerodinamico che, su una pista di questo tipo, potrebbe davvero tornare utile alla scuderia americana per ridurre lo sliding degli pneumatici su un asfalto così cocente.

Alle spalle di Gasly ci sono le due Williams di Carlos Sainz e Alex Albon che, come Alpine, attendono la sosta estiva per introdurre delle novità, con una monoposto completamente nuova che debutterà a Baku. Il team di Grove si aspettava che questo potesse essere un weekend complicato, perché la monoposto fatica a digerire curve così lunghe e quei tratti in cui il rischio di rimanere su tre gomme è elevato, con conseguente perdita di grip.

Sainz ha chiuso diciottesimo, davanti al compagno di squadra Albon, che via radio si è lamentato di un bilanciamento in continuo cambiamento. Subito seguono Lance Stroll, che ieri ha perso l’intero secondo turno di prove libere a causa della rottura della sospensione nella prima sessione del venerdì, e le due Cadillac di Valtteri Bottas e Sergio Perez come fanalino di coda del gruppo.