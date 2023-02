F1 | Norris: "So di dover aspettare 2 anni per vincere, ma lo farò"

Carica lettore audio

Lando Norris è alla sua quinta stagione in Formula 1 ed è pronto per prendere le redini della McLaren, da leader della squadra di Woking, in particolar modo dopo l'addio di Daniel Ricciardo.

Al suo fianco, a partire da quest'anno, ci sarà l'esordiente Oscar Piastri. Ecco perché dovrà essere lui il punto di riferimento su cui la squadra dovrà appoggiarsi per tornare a lottare almeno per le prime 4 posizioni nella classifica Mondiale Costruttori.

Il team britannico ha ambizioni e il nativo di Bristol anche. Norris sa che, con tutta probabilità, McLaren dovrà attendere ancora un paio d'anni prima di avere tutto il potenziale per avere ambizioni di vittoria di gran premi e lottare per i titoli, ma il 2023 potrebbe essere l'anno della sua consacrazione definitiva dopo 4 anni in cui ha già fatto vedere di avere lo spunto necessario per avere alte ambizioni.

Nel pomeriggio in cui McLaren ha presentato la MCL60, nuova monoposto per il Mondiale 2023 di Formula 1, Norris ha trattato diversi argomenti senza mai nascondersi, parlando con chiarezza e mostrando ambizioni molto alte.

Norris, pensa di avere più responsabilità quest'anno? In fondo, dopo l'addio di Ricciardo, è lei il pilota più esperto...

"Credo di avere sicuramente più responsabilità da sostenere in questa stagione. Semplicemente perché sono quello che ha un po' più di esperienza con la F1 ma anche con la McLaren come squadra. Posso usarla molto di più di quanto potrebbe fare Oscar e quindi la mia responsabilità è quella di usarla a nostro vantaggio e di essere quello che può usarla di più per migliorarla in futuro".

"Naturalmente, Oscar deve essere in grado di apportare una prospettiva diversa. Ha lavorato con una squadra diversa, cosa che io non ho mai fatto prima. Lui può portare un lato diverso, ma io sono in grado di portare le cose che hanno funzionato e quelle che non hanno funzionato negli anni precedenti e di essere il pilota che le mantiene e che spinge la squadra. Credo di essere quello che si sente più a casa in questo momento, essendo da così tanto tempo nel team, e posso usare questo vantaggio per spingere le persone, le persone che lavorano qui, gli aerodinamici, i progettisti".

"Probabilmente mi sento più felice di andare da loro e fare domande, appoggiarmi a loro e spingerli rispetto a quello che fa Oscar. Forse mi sbaglio, ma credo che questo avvenga con il tempo, conoscendo le persone, facendo esperienza con la squadra. Questo aspetto, insomma. Tirar fuori la verità dalle persone, spingerle a trovare il loro limite, qualunque sia l'ambito della squadra. Questo è un po' il mio lavoro e il mio ruolo all'interno della squadra, piuttosto che dare un feedback generale sulla macchina e guidare. Ho più responsabilità qui per guidare la squadra e spingerla ad andare avanti".

McLaren MCL60 Photo by: McLaren

Quanto è facile per lei tenere sotto controllo l'ambizione e rimanere lucido? Non si sente frustrato?

"Credo che la cosa principale sia l'eccitazione per ciò che accadrà in futuro. Se penso a quanto velocemente sono passati gli ultimi quattro anni, spero che anche i prossimi due possano arrivare in fretta, soprattutto il '24 e poi ancora di più il '25. Credo che l'eccitazione probabilmente nasconda un po' di quella pazienza che devo avere e che mi porto dietro. Sono un pilota, voglio vincere subito, voglio che la squadra faccia meglio e così via. Sono esigente quando devo esserlo e il team capisce, anche lui stesso, che siamo una squadra, che dovremmo essere in grado di vincere dei campionati e che presto avremo, direi, tutte le carte in regola per farlo".

"Sono consapevole che in questo momento non abbiamo tutto quello che ci serve per vincere le gare e per competere con le migliori squadre del mondo, ma se negli ultimi anni e quest'anno riusciremo a costruire una squadra che sia in grado di offrire prestazioni in tutti i settori per vincere i campionati del mondo e per raggiungere quel livello e quando ci saranno quelle cose in più che ci aspettano potremo fare quel passo in avanti in termini di prestazioni assolute, allora avremo tutto quello che ci serve per arrivare alla vittoria. Probabilmente non sono il tipo di persona più paziente, ma è qualcosa che devi imparare ad avere quando entri in F1. Fino ad allora, mi limito a fare il mio lavoro per ottenere tutto quello che posso un fine settimana alla volta e questo è il mio modo di procedere".

Qual è il suo rapporto con Piastri?

"Io e Carlos (Sainz) andiamo ancora molto d'accordo. Credo che tutti avessero la percezione che io e Daniel (Ricciardo) non andassimo d'accordo, anche se non era del tutto corretto: eravamo molto competitivi e volevamo batterci l'un l'altro, quindi forse questa era l'atmosfera che si respirava: eravamo ragazzi sempre felici di aiutarsi l'un l'altro, volevamo sempre batterci l'un l'altro, ma eravamo buoni amici e ci facevamo un sacco di risate, eccetera, ma le risate che ci facevamo io e Carlos e il rispetto che avevamo l'uno per l'altro era probabilmente superiore a quello che la maggior parte delle persone vede tra i piloti in F1".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: McLaren

"Con Oscar è ancora presto, finora abbiamo lavorato insieme e nello stesso giorno solo una manciata di volte, come qui al McLaren Technology Centre o nei test di Abu Dhabi. Finora è andata bene, ma è ancora un ambiente molto diverso lavorare qui o a un test rispetto a un weekend di rave quando si gareggia per la prima volta. Ma è un ragazzo adorabile, un gran lavoratore, e non vedo perché non dovremmo essere in grado di continuare la reputazione della McLaren negli ultimi anni di essere un'ottima squadra, di aiutarci a vicenda dove abbiamo bisogno di aiutarci, dato che entrambi abbiamo lo stesso obiettivo".

"Vogliamo entrambi vincere delle gare, vogliamo entrambi essere campioni, e capiamo che non possiamo farlo in questo momento, non abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno, non abbiamo i macchinari per farlo, fino ad allora lavoreremo bene insieme e spingeremo noi stessi e l'altro per avvicinarci all'obiettivo".

Avrà la pazienza di rimanere qui per 3 anni con la convinzione o deve puntare a una macchina migliore?

"Credo che quest'anno potremo mettere in galleria del vento la vettura del prossimo anno. Forse non avrà il massimo effetto, non possiamo iniziare tutto lo sviluppo nella nuova galleria del vento che avremo, ma possiamo almeno iniziare a vedere qualche passo avanti. Ho la pazienza di aspettare i prossimi anni, non di aspettare, ma di sfruttare al meglio i prossimi due anni. Sono felice di farlo, fino a un certo punto, ho solo 23 anni, sento di avere ancora molti anni davanti a me. Questi due anni, e potenzialmente i 25, sono l'anno in cui possiamo essere nella posizione di lottare davvero per le cose".

"A volte è difficile pensarci, perché sono un tipo competitivo e voglio vincere, quindi ovviamente penso a cosa si potrebbe fare per arrivare prima in quella posizione, ma sono anche molto soddisfatto di dove sono ora. Ho una buona fiducia nella squadra, se non l'avessi forse la mia mentalità sarebbe diversa, ma questa fiducia è importante, per me stesso, ma anche per la squadra. La strada è ancora lunga, ma vedremo quali saranno i progressi in questa stagione e come andranno le cose a fine stagione, quando entreremo nella nuova galleria del vento e cominceremo a farci una prima idea".

"Voglio credere che i 24 e i 25 siano gli anni in cui dovremmo vedere un cambiamento maggiore, sì, sembra ancora lontano, c'è un anno intero da fare, ma l'inizio di questo inizia quest'anno. So che forse lo abbiamo detto un po' tutti negli ultimi anni, l'anno scorso è stato un anno molto frustrante perché le nuove regole, i nuovi regolamenti, erano la nostra occasione per fare un salto in avanti che non c'è stato. e sì, è stato frustrante per me, per tutta la squadra trovarsi in quella posizione, ma penso che ci siano delle ragioni valide per questo e così via, ma sicuramente non ho perso la fiducia nella squadra di cui faccio parte, sono molto felice di continuare a lavorare con loro e di far parte del viaggio per tornare a vincere gare e campionati".

McLaren MCL60 Photo by: McLaren