F1 | Norris sfiora la pole: "Peccato che Max rovina sempre tutto"

La McLaren è stata la grande rivelazione delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. In Austria, la squadra di Woking aveva introdotto un nuovo pacchetto sulla monoposto di Lando Norris e il pilota britannico l'aveva ripagata con un weekend da protagonista, concluso al quarto posto.

A Silverstone, il materiale nuovo è stato messo a disposizione anche di Oscar Piastri, e la prestazione di entrambi i piloti è stata a dir poco superlativa, visto che le MCL60 si andranno a schierare in seconda ed in terza posizione, con l'idolo locale Norris che ha mancato la pole position davvero per un soffio: 241 millesimi nei confronti della Red Bull di Max Verstappen sono davvero niente, soprattutto se si considera che all'inizio dell'anno la McLaren era in grande difficoltà e lottava nelle posizioni di rincalzo.

"Ci sono andato davvero vicino", ha detto un Norris che al microfono di Jenson Button ha lasciato intendere di averci creduto davvero. "Se non sbaglio, sono stato primo sia nella Q1 che nella Q2, poi nella Q3 mi sono mancati solo due decimi per fare la pole position. E' pazzesco, il mio ultimo giro è stato molto buono, poi ho sentito alla radio Zak (Brown) che era molto contento. Sono molto felice, è grandioso, perché essere secondo e terzo è eccezionale per tutto il team".

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Un risultato che ha un sapore ancora più speciale sulla pista di casa. E che l'umore sia buono lo si capisce per la battuta che ha riservato al leader del Mondiale: "Max rovina sempre tutto, è davvero una rottura (ride). Battute a parte, sono molto felice. Voglio ringraziare anche il pubblico, perché è stata una giornata speciale per noi e non vedo l'ora che sia domani".

Ripensando alle difficoltà con cui era cominciato questo 2023, ma anche alla capacità di reazione che ha avuto la sua squadra, ha concluso: "Questi momenti ti ricompensano un po' di tutto, di tutto il duro lavoro che abbiamo fatto. Qui, nella gara di casa sia per me che per il team, non potevamo ottenere un risultato migliore. Peccato solo per Max che rovina sempre tutto, ma è stato davvero fantastico".

I primi tre qualificati sono Lando Norris, McLaren, l'uomo della pole Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images