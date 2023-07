F1 | Norris rivela: "Settimo nonostante il fondo rotto dalla Q1"

Lando Norris è stato battuto per la seconda volta in stagione in qualifica dal compagno di squadra Oscar Piastri. E' accaduto ieri pomeriggio, nelle prove ufficiali che hanno delineato la griglia di partenza del Gran Premio del Belgio che scatterà domani pomeriggio.

Un 11-2 che ben spiega come l'esperienza del britannico nei confronti del compagno di squadra abbia fatto sino a ora la differenza sul giro secco, ma anche una certa propensione di Norris a esaltarsi proprio quando serve un giro con il fiato sospeso, al massimo della concentrazione, in cui precisione, talento e coraggio hanno la meglio sulla razionalità.

In Belgio, però, l'esordiente Piastri ha fatto meglio e domani partirà quinto, a fronte del settimo posto di Lando. Tra le due McLaren ci sarà l'accoppiata favorita per la vittoria, Max Verstappen sulla Red Bull RB19, penalizzati dopo le prove libere per aver sostituito il cambio.

A prima vista il risultato ottenuto da Norris potrebbe apparire deludente. Invece, andando più in profondità, è venuto a galla che l'autore di due podi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali non solo non ha deluso, ma ha addirittura conquistato un settimo posto di alto livello perché centrato con il fondo rotto della sua monoposto.

Norris, durante la Q1, è uscito di pista a Stavelot a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia. Durante l'escursione nella via di fuga, ha avuto qualche impatto degno di nota sulla ghiaia, per questo il team lo ha richiamato ai box. Inizialmente sembrava che il problema potesse essere legato a un danno all'ala anteriore, ma un'indagine più approfondita sulla monoposto ha evidenziato una rottura significativa al fondo.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il team non ha potuto sostituire l'importante componente della monoposto, così Norris ha preso parte a Q2 e Q3 con il fondo danneggiato, riuscendo comunque a ottenere la quarta fila.

"Sono uscito di pista in Q1 e ho distrutto completamente il fondo, quindi sono contento di essere arrivato in Q3 e di essere a un paio di decimi da Piastri", ha detto Norris a Sky Sports F1. "Penso che Oscar abbia fatto un buon lavoro. Il suo settore centrale è stato competitivo. Noi siamo stati scarsi nei rettilinei".

"Ci sono vittorie e sconfitte, ma sono contento. Poteva andare molto peggio. Avrei potuto essere fuori in Q1, quindi mi tengo stretto la settima posizione".

Norris ha poi proseguito spiegando meglio cosa si sia rotto nel fondo della sua MCL60: "Tutto. Normalmente si può riparare. Il nastro adesivo non aiuta. Abbiamo tentato di fissarlo con quello. I meccanici hanno fatto un buon lavoro per sistemare i danni il più possibile, ma questi erano troppi per essere competitivi in qualifica".

"Per questo penso che non siamo messi male. Penso che se avessimo avuto una macchina senza danni, se non avessi commesso l'errore in Q1, avremmo potuto avere una giornata leggermente migliore. Non eravamo lontani dai primi, ma sono contento di aver ottenuto quello che ho ottenuto".