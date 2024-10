F1 | Norris ritrova il sorriso: pole con il miglior giro in carriera

“Penso che sia stato il migliore giro della mia carriera”. C’è voluta una mezz’ora per permettere a Lando Norris di godersi la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti. Da un po' di tempo Norris ha messo da parte le emozioni, quando scende dalla monoposto resta (almeno in apparenza) molto freddo, toccando vette alla Kimi Raikkonen.

Quando dopo le qualifiche di ieri è entrato nella sala conferenze per la sessione ‘media’, Norris si è gettato di peso sul divano e dopo un gran sospiro è finalmente apparso il sorriso dei giorni migliori. “Si, è stato un bel giro, credo di aver tirato fuori tutto ciò che la macchina poteva dare. Dopo la gara sprint abbiamo cambiato parecchio il setup e il passo avanti è stato evidente, non mi aspettavo di riuscire ad essere davanti a tutti”.

Mentre Lando Norris percorreva il giro di lancio in quello che sarebbe poi diventato l’unico ‘run’ della Q3 del GP degli Stati Uniti, il suo ingegnere di pista, Will Joseph si è aperto via-radio. “Lando, non forzare troppo nello ‘snake’ (la sequenza di curva ad alta velocità dalla 3 alla 9), non preoccuparti, il tempo arriverà comunque”. E il tempo è arrivato, anzi, un gran giro che, a detta dello stesso Norris è stato il migliore della sua carriera. “Will sa che non mi piacciono i team radio di questo tipo – ha spiegato Norris – ma dopo la Q2 gli avevo detto che non ero sicuro della macchina perché saltava troppo. A quel punto si è probabilmente reso conto che mi mancava un po' di sicurezza, ma non fatemi dire che è stato merito di Will…perché altrimenti il suo ego crescerà in modo incontrollabile! Comunque, ogni tanto un piccolo calcio nel sedere non fa male”.

Non mente Norris quando dice di essere stato sorpreso dalla conquista della pole position. Per quanto i cambiamenti di setup fatti dagli ingegneri della McLaren siano andati nella giusta direzione, nelle curve ad alta velocità Lando ha sofferto molto più di Verstappen. Alla curva 19 ha rischiato di perdere il controllo della monoposto, ma nonostante la correzione con cui Lando si è salvato dal track-limit, il tempo finale è stato sufficiente per risultare il migliore di giornata.

“Alla 19 sapevo che se avessi girato in anticipo, anche di pochissimo, avrei preso il cordolo – ha spiegato – se lo avessi fatto troppo tardi sarei finito oltre il limite del track-limit. Ma ho provato ad entrare al massimo possibile, ho portato dentro molta velocità e in qualche modo è andata bene. Per quello sono certo che un giro così non sarei in grado di ripeterlo, si è incastrato tutto alla perfezione”.

In vista dei 56 giri di gara Norris le carte restano ancora coperte. La sprint race ha dato un assaggio di quello che potrebbe essere il Gran Premio, ma non ci sono grandi certezze. Le squadre sono intervenute sul setup, e nel caso di Lando non è detto che i problemi di gestione degli pneumatici (mescola media) visti nella sprint si ripresenteranno. “Abbiamo migliorato la macchina – ha sottolineato Norris – questo è certo. Venerdì non eravamo in lotta per la pole, ventiquattr’ore dopo l’abbiamo conquistata, quindi in qualche modo la situazione è migliore. Sarà una gara da scoprire giro dopo giro, non credo che saremo lontani da Max in termini di ritmo, ma ripeto, i margini che abbiamo visto nella sprint sono stati molto ridotti, quindi anche il minimo miglioramento di setup potrebbe fare la differenza”.