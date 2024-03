F1 | Norris: "La pista di Qiddiya sembra fantastica, con idee folli"

All'inizio di questa settimana sono stati rivelati gli ultimi progetti per il nuovo circuito Speed Park di Qiddiya City, che ha offerto un'anteprima di alcuni dei suoi concetti innovativi.

Tra questi, una prima curva alta 20 piani, nota come "The Blade", che si innalzerà e si abbasserà di ben 108 metri, svettando su un locale musicale.

Poiché Qiddiya ospiterà il Gran Premio dell'Arabia Saudita una volta completato il circuito, gli attuali piloti di F1 sono stati aggiornati sugli ultimi sviluppi, soprattutto grazie al contributo del presidente della GPDA Alex Wurz.

Parlando dei progetti che ha visto questa settimana, Norris ha detto che è fantastico che un autodromo si stia impegnando così tanto per portare le cose all'estremo. "Ho visto il video e l'anteprima, e sembra piuttosto fantastica. È quello che fanno i Sauditi, per cui va loro tutto il rispetto per aver ideato cose folli e per aver cercato di renderlo così bello come sembra", ha spiegato Norris.

"Ci sono molti posti che non sono neanche lontanamente vivaci e divertenti. Quindi, se si vuole che la gente sia attratta da questo sport in generale, non si vuole che sia solo una pista in mezzo al nulla che nessuno frequenta".

Rendering della pista di Qiddiya City Foto di: Qiddiya Media

Secondo Norris, anche gli sforzi per garantire che il complesso Qiddiya offra intrattenimento sono fondamentali per assicurare il successo della struttura.

"Si vuole che le cose accadano la sera e il pomeriggio con gli spettacoli. Si vuole che sia un grande evento, non che ci siano solo certi orari di gara in cui siamo in pista e poi tutti vanno a casa ad annoiarsi".

"Quindi, sì, complimenti a loro per aver ideato cose folli, perché credo che sia sicuramente una cosa positiva per tutti".

All'entusiasmo di Norris per la struttura ha fatto eco Valtteri Bottas della Sauber, secondo il quale la pista offrirà un grande spettacolo.

"Quello che ho visto sembra molto bello, come se fosse un enorme ottovolante. Credo che sia la pista con la maggiore elevazione del calendario. Quindi, sì, sembra eccitante. Ovviamente dovremo aspettare ancora qualche anno, ma dietro al progetto c'è sicuramente gente in gamba per quanto riguarda il design della pista e tutto il resto. Sembra quasi un videogioco, ma nella vita reale".

Qiddiya ritiene che, una volta terminato, potrebbe stabilire un nuovo punto di riferimento per i Gran Premi di Formula 1.

Abdullah Aldawood, amministratore delegato della Qiddiya Investment Company, ha dichiarato all'inizio della settimana: "Non è solo un impianto, è il culmine dei nostri sforzi per posizionare Qiddiya City al centro del motorsport globale. La nostra visione del circuito va oltre il brivido della corsa: gli spettatori assisteranno a una delle esperienze di gara più elevate e coinvolgenti al mondo, reinventando lo sport così come lo conosciamo".