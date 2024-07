F1 | Norris: "Piastri? L'ho fatto passare e basta. Credo nei titoli"

Negli ultimi 10 giri del Gran Premio di Ungheria la radio che metteva in contatto il muretto box della McLaren e Lando Norris ha raggiunto temperature aride, infuocate.

In tanti, per più di qualche attimo, hanno pensato - anche temuto, soprattutto al muretto del team di Woking - che Lando Norris avesse l'idea di non cedere la vittoria meritata a Oscar Piastri, bravo a trarre vantaggio dal duello tra Max e il compagno di squadra al via, per portare a casa più punti possibili in ottica Mondiale.

Invece, a 3 giri dal termine, Norris lo ha fatto. Ha rallentato di colpo sul rettilineo perdendo tutti e 6 i secondi abilmente accumulati nell'ultimo stint sul compagno di squadra e lo ha lasciato passare, cedendo il comando e la vittoria.

Tutto, però, potrebbe essersi deciso dal team radio più concreto partito dal muretto diretto da Andrea Stella: "Pensa al Mondiale. Se non cedi la vittoria, potresti perdere l'aiuto del tuo compagno di squadra". A quel punto Norris si è fatto da parte.

Al termine della gara, eloquente il volto del pilota britannico, tirato e contratto come non accadeva da tempo. Ancora più chiara la risposta data a Nico Rosberg, il quale, a fine gara, gli ha chiesto se aveva pensato di non lasciar passare Piastri: "Il team mi ha chiesto di farlo e l'ho fatto. E basta".

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Una frase scarna, ma che di per sé porta dentro tutto il significato, tutte le delusioni di un pilota che avrebbe preferito portare a casa 25 punti e avvicinarsi ancora a un Max Verstappen in evidente difficoltà.

Non a caso, Lando ha ammesso di credere ancora nei titoli, soprattutto per quanto riguarda quello Costruttori.

"Credo certamente nei Mondiali. Sicuramente credo nel Mondiale Costruttori, perché la McLaren ha due ottimi piloti ed è un team fantastico. Dunque assolutamente sì. La strada è ancora lunga. E Spa può cambiare totalmente le gerarchie, ma noi continueremo a spingere per cercare di ripeterci".

Alla fine, Lando ha sottolineato quanto Piastri abbia meritato la vittoria. Anche se la sua delusione era evidente, palpabile, a ogni sillaba pronunciata.

"E' stata una giornata fantastica per il team e credo che sia l'aspetto fondamentale oggi. Sono felice, è stato un percorso molto lungo che ci ha portati a raggiungere questo risultato per merito. Quello che abbiamo fatto oggi è stata una grande gara. Oscar è partito bene, mi ha superato e ha controllato la gara. Prima o poi sarebbe arrivata la prima vittoria ed è arrivata oggi. L'ha meritata".