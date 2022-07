F1 | Norris pensa che si possa migliorare la visuale della pedal cam

Carica lettore audio

Quello di Silverstone è stato il primo esperimento dal 2000, quando la pedal cam fu montata sulla Arrows di Pedro de la Rosa in occasione del Gran Premio del Belgio.

In quel caso era stata montata proprio sopra ed a lato dei pedali, con un'inquadratura che rendeva ben visibile il movimento dei piedi di de la Rosa.

A Silverstone, invece, la telecamera si trovava nella parte inferiore della pedaliera, accanto al piantone dello sterzo, rivolta verso la parte inferiore dei pedali.

Dopo aver visionato le immagini della sua vettura, Lando Norris ha riconosciuto che non mostrava molto, soprattutto perché le attuali monoposto di F1 non sono dotate del pedale della frizione. Anche se questo accadeva già anche nel 2000.

"Penso che già solo perché non c'è il pedale della frizione, sembrerà sempre semplice ed un po' lineare", ha detto Norris. "Penso che sia un dato di fatto. Guidare con la frizione, fare il tacco-punta e tutto il resto, l'ho fatto spesso con la Ginetta nel 2014".

"E si ha la sensazione che ci siano molte più cose da fare. E non è una cosa facile da fare. Ma è anche molto divertente. Ora è più semplice: devi solo frenare ed accelerare".

Norris concorda poi che una visuale da sopra ai pedali potrebbe offrire delle immagini migliori.

"Penso che avrebbe senso se fosse montata al contrario", ha detto. "Quello che si vede bene ora è lo spostamento dei pedali, perché è leggermente angolata".

"Così si può vedere quanto si spinge su uno o sull'altro pedale e così via. Da un altro punto di vista, ovviamente, si vedrebbe bene la parte anteriore, ma forse non si vedrebbero così bene i movimenti".

"Ma so di cosa state parlando, perché ho visto il vecchio video che è stato paragonato a quello attuale. E sembrava più 'cruda' allora, ma credo che sia anche un po' così".

Norris ha riconosciuto che è anche vero che non c'è molto spazio per posizionare una telecamera: "Voglio dire, sono sicuro che forse c'è una posizione migliore, ma non c'è molto spazio lì dentro. Non è facile da montare e così via".

"Ma forse se la mettessero di lato, si potrebbero vedere meglio le cose, piuttosto che dietro o direttamente davanti. Forse così si potrebbero vedere ancora meglio i movimenti e magari è una cosa che proveranno a fare", ha concluso.