F1 | Norris: “Nella battaglia con Max sono stato un dilettante”

Per Lando Norris c’è ancora un boccone amaro da ingoiare. La fila delle “occasioni non colte” continua ad allungarsi e, stavolta, è accaduto durante la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, in cui si deve accontentare della terza posizione ottenuta alle spalle di Oscar Piastri e del campione del mondo in carica Max Verstappen.

Sia con l’olandese, sia con il compagno di squadra Oscar Piastri, Norris è stato in lotta nei primi passaggi: “C'è stata una bella gara tra di noi – commenta Lando - specialmente con Max all’inizio mi sono divertito. Probabilmente ci sono state alcune cose che avrei potuto fare meglio durante la battaglia, ma ho capito e migliorerò”.

Sopravanzato da Piastri, il britannico si è giustificato mettendo in evidenza la poca velocità della sua MCL38 nel settore centrale del tracciato del Red Bull Ring, seppur ritenendosi soddisfatto per i punti raccolti: “Il passo della macchina era molto forte specialmente verso la fine della gara, è stata una bella battaglia. Ho provato a sorpassare Oscar ma non avevo abbastanza velocità, soprattutto nel settore centrale. È però un bel bottino per la McLaren, un buon lavoro per il team e quindi complimenti anche ad Oscar per il podio”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Probabilmente, nemmeno un gioco di squadra avrebbe potuto permettere alla vettura papaya di battere Verstappen: “Non penso che il gioco di squadra ci avrebbe aiutato – afferma Norris - abbiamo lottato correttamente, era troppo difficile passare Max, il passo era buono ma sicuramente non è stato sufficiente, la sua Red Bull aveva qualcosina in più oggi. Domani è un altro giorno e ci riproverò”.

Proprio con il campione del mondo in carica, Norris ha ingaggiato una lotta iniziale che avrebbe potuto fargli conquistare la leadership della gara, ma qualcosa è andato storto. Un sorpasso alla curva 3 a cui Verstappen ha risposto, approfittando della “porta aperta” lasciata dall’amico-rivale in McLaren.

“Come ho costruito il sorpasso? Una volta che ti avvicini all’avversario, le gomme si riscaldano tanto ed è difficile sfruttarle al meglio – spiega Norris - Ho dovuto sfruttare l’opportunità che mi si è presentata, però poi ho fatto un pasticcio, ho lasciato la porta aperta come un dilettante però sono cose in cui posso migliorare”.