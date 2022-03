F1 | Norris: "Mercedes e Red Bull di poco davanti a McLaren"

Carica lettore audio

In occasione della prima sessione di test sia la McLaren che la Ferrari hanno ben impressionato. Lando Norris ha chiuso la prima giornata con il miglior crono, mentre Charles Leclerc ha messo il suo autografo in cima alla lista dei tempi al termine del secondo giorno.

È stata poi la Mercedes a prendersi i titoli dei giornali alla fine quando Lewis Hamilton ha piazzato la zampata a dieci minuti dallo scadere del turno precedendo il suo nuovo compagno di team George Russell.

Certo, come sempre ogni valutazione è da prendere con le pinze dato che i team a Barcellona hanno badato più alla percorrenza chilometrica che alla ricerca delle prestazioni, ma Lando Norris è riuscito a farsi una prima idea dei valori in campo che vedremo in questa stagione 2022 caratterizzata dalle monoposto ad effetto suolo.

“La Mercedes non è mai sembrata forte nei test ma ha sempre stupito alla prima gara. Se è veloce già nei test significa che probabilmente domineranno sin dall’inizio” ha dichiarato scherzando il pilota inglese che questo inverno ha prolungato il suo contratto con la McLaren sino al 2025.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Ad ogni modo penso che ognuno abbia pensato a rispettare il proprio programma di lavoro. Tutti stanno girando con differenti carichi di carburante e mappature del motore”.

“Se dovessi fornire un quadro della situazione attuale potrei dire che noi siamo in una buona posizione, ma Mercedes e Ferrari sono sembrate molto competitive sin dall’inizio. Sono riuscite ad occupare la vetta della classifica dei tempi ogni volta ed il passo gara sembra davvero buono”.

“La Ferrari sembra competitiva, ma credo che Mercedes e Red Bull siano davanti a noi di poco al momento”.

Norris, che ha ammesso come la tre giorni di test di Barcellona non sia stata perfetta nonostante un lavoro produttivo suddiviso tra se e il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo, ha poi sottolineato come in McLaren ci siano ancora molti progressi da compiere se il team vuole raggiungere le squadre di punta.

“Personalmente credo che abbiamo ancora molto lavoro da fare se vogliamo lottare con loro. È un qualcosa che mi aspettavo, ma sono certo che dobbiamo migliorare su più aspetti per essere al loro livello”.