F1 | Norris: "Meno male che la Ferrari non ha il motore migliore, altrimenti sarebbe dominante"
Il campione del mondo si dice sopreso dal salto della Scuderia: "Non potevamo lottare con la rossa e la Mercedes. Ho ottenuto il podio che è il massimo risultato possibile. Dobbiamo lavorare molto a casa per crescere in fretta". "Da tifoso Ferrari e di Lewis è stato un giorno speciale per me".
Lando Norris, McLaren
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
A Barcellona era attesa la McLaren come sfidante della Mercedes e, invece, a Montmelò è spuntata una Ferrari sorprendente che è riuscita a vincere la prima gara con Lewis Hamilton. Lando Norris, terzo al traguardo, non è mai stato nella condizione di entrare nella lotta al vertice, accontentandosi di salire sul podio, non avendo gli strumenti per guardare più in alto. Anzi il campione del mondo si preoccupa del salto di qualità della rossa e non ne fa alcun mistero...
“Siamo fortunati che la Ferrari non abbia un motore migliore al momento – spiega Lando -, altrimenti sarebbero dominanti. La rossa è la migliore in termini di prestazione in curva e noi siamo ancora lontani da loro. Il punto è che siamo molto, molto lontani da dove dovremmo essere”.
Lando Norris, McLaren, dietro alla Ferrari del vincitore a Barcellona, Lewis Hamilton
Foto di: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
La Ferrari potrebbe far debuttare il primo pacchetto di modifiche grazie all’ADUO già in Austria...
“Se apportassero dei miglioramenti al motore farebbero fare una brutta figura a tutti. Dobbiamo capire quali miglioramenti possiamo apportare alla MCL40, perché il team sta lavorando sodo. Tutti in fabbrica stanno dando il massimo. Alcune cose richiedono tempo, ma in questo momento dobbiamo accelerare i nostri progressi perché vogliamo rimanere in corsa”.
Il podio catalano, quindi, va letto positivamente...
“Sì, assolutamente. Non eravamo in lotta, non abbiamo potuto competere con Mercedes e Ferrari perché erano troppo veloci, ma il fatto di essere riusciti a tenere il loro passo è stata una bella sorpresa. Onestamente, credo di aver disputato un'ottima gara”.
Lando Norris, McLaren
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Ma come s’è visto fare un'ottima gara non significa vincere: posso solo dire di aver estratto il massimo dalla macchina che non è abbastanza veloce, ma cercheremo di crescere. Dobbiamo farlo in fretta perché anche tutti gli altri stanno migliorando. La Ferrari oggi ha dimostrato quanto fosse veloce. Sono stato molto contento di vedere Lewis di nuovo sul gradino più alto del podio con la Scuderia, è davvero emozionante. Anche per me da tifoso della Ferrari e di Lewis è stato speciale”.
L’anno scorso eravate il punto di riferimento tecnico: state cercando di recuperare alcune soluzioni che funzionavano l’anno scorso con un regolamento diverso?
“Non ne sono sicuro, credo che al momento la situazione sia un po' più complicata. Dobbiamo capire come rendere la vettura più guidabile in tutte le condizioni. E non è facile...”.
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