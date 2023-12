F1 | Norris: "McLaren ha trovato i pezzi chiave per il 2024"

Un recupero prodigioso fatto a metà stagione ha cambiato completamente le prospettive di presente e futuro della McLaren in seguito a un avvio di 2023 fatto con il passo del gambero, che aveva riportato il team di Woking indietro di qualche anno, quando lottava per le ultime posizioni del Mondiale Costruttori.

Un cambio di rotta improvviso, netto, radicale, tanto che se si tiene in considerazione solo la seconda metà della stagione di F1 appena conclusa, il team diretto da Andrea Stella avrebbe concluso al secondo posto sia nel Mondiale Piloti che in quello Costruttori nonostante gli 87 punti raccolti nelle prime 11 gare (ha concluso la stagione con 302).

Lando Norris, al termine della stagione, non ha nascosto la sua felicità per il recupero fatto dalla sua squadra, ma a renderlo ancora più contento è la prospettiva in ottica 2024. Stando a quanto affermato dal pilota britannico, McLaren ha trovato i pezzi chiave del puzzle che le permetteranno di essere molto competitiva anche tra pochi mesi, quando partirà la nuova stagione.

"Abbiamo ancora qualche pezzo del puzzle da mettere insieme, ma abbiamo trovato i pezzi chiave. Sappiamo in che direzione andare, quindi sono davvero molto orgoglioso di tutta la squadra".

"Se tornassi indietro, in Bahrain, e fossi costretto a guardare al 2023, avrei timore. Invece siamo riusciti a cogliere 7 podi e abbiamo vissuto davvero dei grandi momenti quest'anno. Non me l'aspettavo proprio".

"Sono davvero eccitato in vista della prossima stagione. Se nel 2023 avessimo iniziato la stagione nella stessa forma in cui siamo stati a metà anno, avremmo chiuso al secondo posto nel Mondiale Costruttori e al secondo anche in quello Piloti".

La McLaren, nel corso degli ultimi mesi, è passata attraverso un processo di riassetto dei vertici e una campagna acquisti a livello ingegneristico che rende le prospettive ancora più rosee, almeno sulla carta. David Sanchez dalla Ferrari, Rob Marshall dalla Red Bull sono solo gli acquisti copertina, ma non tutto sarà a disposizione del nuovo progetto.

"So che non funziona sempre così, ma so che siamo sulla strada giusta. E' quello che sto cercando di dire. Abbiamo fatto alcune nuove assunzioni e alcuni di questi li avremo a disposizione nel 2024. Quindi forse non tutto quello che ci possono portare lo metteremo subito in macchina. Ma alcune cose le conosciamo già".

"Negli ultimi quattro, cinque, sei mesi abbiamo imparato molto dai progressi fatti. Sono entusiasta, perché finalmente siamo sulla strada giusta e sappiamo in che direzione andare".

"Nel 2024 voglio solo iniziare bene la stagione. Se riuscissimo a partire bene in Bahrain, sarei molto più entusiasta", ha concluso Norris.