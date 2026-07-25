F1 | Norris: "Le novità ci hanno aiutato per andare in pole, domani sarà dura, ma non impossibile"

È stata la McLaren di Lando Norris a rompere la sequenza di dieci pole di fila della Mercedes in questa stagione. Sulla pista dove ci si aspettava la Ferrari, è spuntata la squadra campione del mondo che in Ungheria ha portato la prima parte di un pacchetto di aggiornamento tecnico, con novità al fondo e all’ala.

L’inglese ha collezionato la 17esima partenza al palo, togliendo la soddisfazione a Lewis Hamilton per un soffio, 12 millesimi di secondo proprio sulla bandiera a scacchi. Lando si gode questo ritorno al vertice: era da Las Vegas 2025 che non scattava davanti a tutti...

“Beh, non mi interessa se questa sia una pista per piloti veri oppure no: le pole position sono pole position e, quindi, sono contento che siamo tornati in vetta. Di sicuro i miei giri sono stati ottimi: l’Hungaroring è una pista dove serve avere fiducia, un buon ritmo, e un buon feeling con la macchina perché non ci sono rettilinei dove rilassarsi e ripensare le cose. Questa è una pista che mi è sempre piaciuta perché si danza da una curva all’altra. Ho sempre fatto bene qui, ma non sarebbe possibile senza una buona macchina”.

Lando Norris, McLaren, con Michelle Gulyas, pentatleta olimpica ungherese Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Norris bissa la pole del 2024...

“Mi sono sentito bene con la macchina per tutto il weekend. Siamo riusciti a massimizzare il pacchetto degli aggiornamenti che abbiamo portato. È bello vedere che questo ci ha sicuramente aiutato a ottenere un buon risultato oggi. Quindi registriamo molti aspetti positivi per il team”.

“Sono contento anche per me, perché mi sentivo molto in fiducia: sapevo dove e come andare più veloce in ogni singolo giro ed è questa la più bella sensazione che si può sentire quando si è in macchina”.

Lando Norris, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

All’Hungaroring non è facile superare, ma è fondamentare azzeccare la partenza...

“Beh, bisognerà avere un buon ritmo e una buona gestione delle gomme, dopo una bella partenza, ovviamente. Dobbiamo prepararci bene alla gara perché la concorrenza sarà molto agguerrita. Mercedes e Ferrari hanno mostrato long run molto competitivi. E più in generale sono sempre andate forte tutto l'anno. Noi siamo ancora in una terra di nessuno, visto che è la prima volta che siamo lassù. Ci dovremo un po’ adattare alle situazioni che si presenteranno: mi aspetto una gara molto, molto dura, ma non impossibile...”.