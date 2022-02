F1 | Norris: "Io punto di riferimento del team? Sì, sono pronto"

Carica lettore audio

La nuova McLaren non è ancora scesa in pista, ma Lando Norris ha già avuto modo di festeggiare un primo traguardo in questo scorcio iniziale di 2022, ovvero un prolungamento di contratto che lo conferma in squadra fino al termine della stagione 2025. Nei suoi primi tre anni in Formula 1 Lando è riuscito a passare da giovane promessa a punto di riferimento, uno status garantito ora anche dal nuovo accordo con McLaren ed evidenziato dal suo recentissimo trasferimento a Monte Carlo.

Norris ha raccolto unanimi consensi, ed è considerato a tutti gli effetti uno dei punti fermi della Formula 1 nei prossimi dieci anni, ma resta un cruccio (che Lando maschera bene), ed è quello legato al primo successo in un Gran Premio, traguardo sfiorato ma finora mai raggiunto. È il tacito obiettivo del 2022, poi il resto Lando e la McLaren lo scopriranno strada facendo, in una stagione in cui la squadra ha osato qualcosa in più nella progettazione della monoposto.

Iniziamo dal contratto. Il prolungamento era nell’aria, ma ha sorpreso la durata dell’accordo.

“È un qualcosa che già avevamo in mente, specie dopo una stagione positiva come quella dello scorso anno. Sia io che la squadra eravamo pronti per questo rinnovo, e onestamente non sento un carico eccessivo di pressione a causa di un prolungamento così importante. Sono consapevole che le aspettative saranno elevate, soprattutto dall’esterno perché tutti si chiederanno per quale motivo la McLaren abbia deciso di prolungare un contratto ad un suo pilota per altri 4 anni”.

La scorsa stagione è stata la tua migliore in Formula 1, hai ottenuto piazzamenti sul podio e pole position, ma per diversi motivi finora è mancata la vittoria. È un aspetto che inizia a pesarti?

“È una cosa che iniziano a ricordarmi spesso, ma devo dire che non sento una pressione particolare. È un obiettivo, ovviamente, se riuscirò a raggiungerlo quest’anno sarà meraviglioso e se non sarà così arriverà la stagione successiva. Ma non è un aspetto che mi influenza, diciamo che non vedo l’ora che arrivi perché voglio sentire la sensazione che si prova”.

Ti senti pronto per essere il potenziale pilota di riferimento della squadra?

“Sì, direi di sì. Non credo che mi farebbe sentire più nervoso, ma immagino che comporti sicuramente una maggiore responsabilità. Ma Daniel è al suo dodicesimo anno in Formula 1, quindi ci sono ancora piccole cose che può aggiungere che derivano proprio dalla sua esperienza. Odio usare questo aspetto come scusa, ma più aumento la mia personale esperienza e più capisco la sua importanza”

Che sensazioni hai provato vedendo la nuova macchina per la prima volta?

“La MCL36 mi è piaciuta sin dal primo momento, intendo come livrea. Sono un fan di questi colori così brillanti, e penso lo si sia capito anche dal mio casco che si ispira alla livrea di Valentino Rossi. Mi piace il fatto che ci siano molte componenti non verniciate e con il carbonio a vista, mi ricorda la monoposto con la quale ho corso nella Formula 3 Europea che era completamente nera. Spero che sia veloce quanto sia bella”.

Iniziano a vedersi le monoposto 2022. Ti sei fatto un’idea se questa generazione di vettura ti piacerà o meno?

“Come sempre all’inizio bisogna abituarsi, farci l’occhio. È già capitato gli scorsi anni quando è stato introdotto l’halo, ricordo che inizialmente sembrava orribile, mentre oggi è un elemento normale nel design delle vetture, nessuno ci fa caso più di tanto e credo accadrà lo stesso anche con la nuova generazione di monoposto. Come primo impatto queste vetture sembrano enormi e davvero diverse, ma col passare del tempo ci si abituerà. L’Aston Martin è stata la prima monoposto a scendere in pista e mi ha colpito l’altezza dell’ala anteriore, ha un design strano. Lo scorso anno vedevamo le ali anteriori che quasi sfioravano l’asfalto e dall’esterno avevi l’impressione di ammirare delle auto davvero dinamiche e velocissime. Al simulatore il feeling è buono. Ovviamente dobbiamo vedere se i valori corrisponderanno anche quando saremo scesi in pista e ci saremo confrontati con gli avversari”.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: McLaren

Finora hai guidato solo una generazione di monoposto di Formula 1. Secondo diversi piloti vi attende un cambiamento di guida non indifferente. Come la vedi in merito?

“Sono abbastanza fiducioso. Nella mia carriera da giovanissimo ho cambiato categoria ogni anno, e solo in Formula 1 ho avuto la possibilità di fare più stagioni nello stesso contesto. Non mi spaventa iniziare con una vettura nuova, la rapidità di adattamento credo sia uno dei miei punti di forza, quindi al momento mi sento fiducioso e non vedo l’ora di iniziare”.

Credi che il vostro obiettivo sarà quello di essere la terza forza o speri che potrete arrivare a lottare con Red Bull e Mercedes?

“Sappiamo tutti quanto sia alto il livello di Red Bull, Mercedes e Ferrari, sono squadre che dispongono di strutture migliori della nostra, come galleria del vento e simulatori di ultima generazione, strumenti che McLaren avrà tra un paio d’anni. In alcune aree sappiamo che per noi sarà difficile essere alla loro altezza, ma questo non vuol dire che non potremo esprimerci al meglio su altri fronti, e se riusciremo a confermarci a fine stagione come terza o quarta forza, allora dovremo essere contenti. Se poi arriverà qualcosa di meglio…allora sarà meraviglioso”.

James Key ha confermato che il suo staff di ingegneri ha adottato un approccio piuttosto aggressivo nelle scelte che hanno dato forma alla monoposto. È un atteggiamento che ti trova favorevole? C’è uno scenario nel quale potreste candidarvi a grande sorpresa, ma anche la possibilità che qualcosa possa non funzionare facendo diventare la stagione in salita.

“Normalmente penso in modo negativo e poi, se succede il contrario, posso essere molto felice! Ma questo approccio della squadra lo sostengo in pieno, oggi siamo in una posizione che ci consente di prenderci anche qualche rischio, approvo le scelte di James, e credo che tutta la squadra abbia lavorato molto duramente. E poi loro ne sanno molto più di me, non sono io che devo dirgli come lavorare, sono un pilota e faccio il mio. Aggiungo che anche se malauguratamente ci fosse qualcosa da mettere a posto, abbiamo la possibilità di cambiare, siamo all’inizio di un ciclo tecnico, e lo sviluppo sarà comunque una parte importante della stagione”.

Come ti trovi a Monte Carlo? Hai incontrato Russell e Albon?

“Non so se George si sia spostato a Monaco, da quello che so è ancora nel Regno Unito, e mi sono spostato da così poco da non aver ancora visto nessuno. Negli ultimi tempi ho trascorso molto tempo in McLaren per il lavoro di preparazione alla stagione, comunque per quel poco che ho avuto la possibilità di capire, a Monaco è tutto molto tranquillo, ed è ciò che cerco negli intervalli tra le gare. Alex c’è spesso ed ovviamente c’è anche Charles, ho già parlato con loro e presto credo che andrò a giocare a golf proprio con Charles. So che lui è appassionato di paddle, quindi mi sa che dovrò avvicinarmi a quel contesto e calarmi nelle abitudini monegasche”.

Credi che ti adatterai ad una vita più mondana o continuerai a fare la spesa ed andare in bicicletta?

“Finora poche cose mondane, direi. Uno dei primi giorni sono dovuto uscire a comprare delle forchette perché mi sono accorto che in casa avevo solo coltelli e cucchiai…diciamo che sono ancora in alto mare per quanto riguarda l’organizzazione. In merito a barche o cose simili, direi proprio di no, al momento non ne ho bisogno per la vita che faccio, e non avrei neanche il tempo per godermi questo genere di cose, forse in futuro, chissà, ma in quel caso credo che potrò noleggiare una barca da…Max! Ad oggi a Monaco non ho un’auto, quindi, se qualcuno da quelle parti ne ha una da prestarmi, sarebbe un favore molto gradito!”.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: McLaren