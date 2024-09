F1 | Norris in pole: "Obiettivo doppietta, ma ci sono incognite"

È una prima fila tutta McLaren a Monza, nel “Tempio della velocità”. Per ora la squadra di Woking centra l’obiettivo portando entrambe le MCL38 davanti a tutti, soprattutto considerando che Max Verstappen non è andato oltre il settimo posto, con la Red Bull che occuperà solamente la quarta fila, il che si pone anche come una buona possibilità di recuperare ulteriori punti nel mondiale costruttori.

Davanti a tutti, ancora una volta, c’è Lando Norris, anche questa volta capace di precedere il compagno di casacca di circa un decimo, anche se l’ultimo giro in Q3 non è stato dei migliori, come ha spiegato lui stesso. Il crono finale si è comunque rivelato sufficiente per mettersi alle spalle tutti i rivali e prendere il via dalla prima casella, con l’obiettivo di concretizzare il risultato domani in gara, già dalla partenza.

Dopo le ultime partenze negative, McLaren ha guardato attentamente i dati, in particolare dello scatto in Olanda, dove crede che vi fosse un problema di trazione nella seconda fase che, almeno dalle proprie previsioni, crede di aver sistemato.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Nonostante una velocità di punta non proprio entusiasmante rispetto alla Ferrari, che sul tracciato di Monza si è dimostrata estremamente competitiva da questo punto di vista, la scuderia di Woking è stata in grado di centrare la pole riuscendo a fare la differenza esattamente dove ce lo si aspettava, ovvero in curva. Le due Lesmo e la Parabolica sono state vero e proprio terreno di caccia per le due MCL38, anche se è mancato qualcosa, invece, nella prima chicane rispetto a una Mercedes concreta in quel tratto. In generale, una prestazione come quella odierna rappresenta comunque anche una bella testimonianza dei grandi passi in avanti fatti dalla McLaren nell’ultimo anno, perché qui dodici mesi fa la MCL60 non brillò, mostrando tutti i limiti sul pacchetto a basso carico che doveva essere ancora aggiornato.

“Un’altra pole, è fantastico. Avere due macchine davanti, quando la griglia si è dimostrata così compatta come in questi giorni, è un po’ una sorpresa, ma una sorpresa positiva”, ha detto Lando Norris dopo le prove ufficiali, sottolineando quando l’ultimo giro non sia stato proprio pulito.

“Bisogna fare i complimenti al team, hanno fatto un ottimo lavoro. Onestamente il mio non è stato un gran giro, mi fa male dirlo, il mio primo giro in Q3 era migliore, mentre il secondo non è stato un granché, ma è stato comunque abbastanza per la pole. Un po’ una sorpresa, ma sono felice”.

“L’obiettivo chiaramente è quello di riuscire a centrare un’altra doppietta, perché significherebbe punti importanti per entrambi i campionati, senza contare che ora McLaren vuole concretizzare davvero il suo potenziale. “Sarebbe bello lo stesso risultato di oggi anche in gara. Ma come abbiamo visto per tutto il fine settimana, la griglia è molto compatta, ci sono molti piloti veloci, quindi non mi aspetto una gara molto facile domani. Ci sono molte incognite per la gara, con il degrado, le gomme, l'asfalto, quindi molti punti interrogativi e molte emozioni, ne sono certo”, ha aggiunto Norris.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Alle sue spalle partirà un’altra McLaren, quella di Oscar Piastri: così come il compagno di team, anche l’australiano non è stato autore di un’ultima tornata brillante, complice già uno grosso sovrasterzo in uscita di curva 1 che ha probabilmente contribuito a surriscaldare leggermente le gomme. La prima fila è comunque un ottimo risultato anche per lui, anche se vi è da sottolineare come Piastri, già come visto ieri, abbia perso qualcosa in rettilineo rispetto a Norris, magari a seguito di una leggera differenza sul piano della configurazione aerodinamica.

“Il primo giro in Q3 è stato abbastanza buono. Il secondo non è stato sufficiente, come mi sembra di aver detto un po' troppe volte quest'anno”, ha detto Piastri, sottolineando quanto quest’anno abbia fatto un po’ fatica nel centrare la miglior performance in qualifica, aspetto dove generalmente ha sempre fatto molto bene.

“Comunque è una buona prestazione e un ottimo lavoro di squadra. Credo che la griglia sia incredibilmente compatta in questo fine settimana, quindi non c'era garanzia di una prima fila per noi. Partire un po' più avanti rispetto alla settimana scorsa è sicuramente positivo per me. Vediamo come si comporteranno le gomme domani. Le condizioni di Monza sono un po' diverse da quelle a cui siamo abituati, quindi potrebbe essere una gara molto emozionante”, ha aggiunto l’australiano.