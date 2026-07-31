F1 | Norris, dalla pressione del titolo alla certezza di essere un Campione: il 2026 sta raccontando un nuovo Lando

Dodici mesi fa, Lando Norris vinceva in Ungheria, con uno dei successi più particolari di quella stagione che lo avrebbe poi portato al mondiale. La gara iniziò subito in salita, scivolando nel traffico, ma alla fine quella stessa situazione si trasformò in un’opportunità, virando insieme al team su una strategia a una sosta che, curando abilmente le gomme, lo portò a conquistare 25 punti importantissimi per il titolo.

Dodici mesi dopo, il britannico non è più immerso nella lotta per il titolo. Eppure, il trionfo in Ungheria conquistato la scorsa settimana ha un sapore diverso, per certi versi quasi più profondo. È il riflesso di una prima parte di stagione in cui Norris, pur essendo il campione del mondo in carica, non si è ritrovato sempre sotto i riflettori, anche quando certe prestazioni lo avrebbero meritato.

Ma i Campioni, quelli con la C maiuscola, non si riconoscono solo nelle giornate luminose, quando il mondo applaude e tutto fila liscio. Si riconoscono soprattutto nei momenti in cui le cose non girano secondo i piani ed è anche per questo che, come ha ammesso lo stesso Lando, probabilmente questa stagione racconta più della solidità di Norris di quanto non abbia fatto l'anno che lo ha portato al mondiale.

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Sono più una persona che resta nel presente e guarda avanti, verso il futuro. Ho la sensazione di aver guidato meglio in questa metà di stagione rispetto a quanto avevo fatto, più o meno, fino a questo punto l’anno scorso”, aveva commentato Norris alla vigilia del Gran Premio d’Ungheria aggiungendo, quasi in maniera profetica, che ci sarebbero state opportunità di avere risultati migliori.

“Per quanto riguarda il lavoro che sto facendo io, sono molto, molto soddisfatto. Certo, vorrei ottenere più ricompense. Ma credo che possiamo ottenere risultati migliori in questa stagione. Dobbiamo essere pazienti, cosa che in F1 non è mai semplice. Ma continuo a credere che possiamo fare buone gare, e non vedo l’ora di viverle e di sentire l’entusiasmo per il resto della stagione”.

Non è solo un tema tecnico, ma anche umano

In una Formula 1 che corre veloce, spesso i risultati diventano lo specchio più immediato per giudicare un percorso, ma non sempre riescono a raccontare tutta la storia. E questo è uno di quei casi, perché la stagione di Norris, anche prima della vittoria in Ungheria, parla di un cammino più solido di quello dell’anno passato, soprattutto sul piano della fiducia, che oggi sembra accompagnarlo con una naturalezza diversa.

Anche il trionfo nella sprint di Miami, complice il format che lascia poco spazio, è scivolato via rapidamente dopo una grande prestazione Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Certo, aver vinto un titolo toglie un peso, libera dalla pressione, e non è un segreto che lo stesso Lando, un anno fa, avesse ammesso di sentirsi a volte meno sicuro nei suoi mezzi di quanto avrebbe voluto. Quel mondiale, però, gli ha dato ciò che cercava: la conferma di poter essere un campione. Una stagione costruita e vinta a modo suo, evolvendo senza mai snaturarsi, un "nuovo" Lando cresciuto con naturalezza, come si fa nella vita.

Quella spinta di fiducia sembra essersi trascinata anche nel 2026 e traspare ancor di più in una stagione dove la McLaren non ha avuto una macchina per ripetere i trionfi dell’anno passato. Ciò lo si nota anche negli errori. Pur essendo un pilota veloce, specie sul giro secco, spesso a Lando era stato fatto notare come al suo talento si affiancassero delle imperfezioni che, non solo nell’anno del titolo, finivano per penalizzare il risultato.

Questa fu una discriminante anche nella prima parte della scorsa stagione, dove su questo fronte Oscar Piastri si rivelò più solido, commettendo meno imperfezioni e arrivando alla sosta estiva in vantaggio nel mondiale. Certo, quando si lotta per un titolo la pressione cresce e gli errori capitano, ma quella tendenza lo aveva già penalizzato in passato. Ecco, il 2026 è diverso, non solo su questo fronte, e arriva quasi come una risposta naturale a quelle difficoltà vissute dodici mesi fa.

Può sembrare un paradosso, considerando il valore dell’auto rispetto a dodici mesi fa, quando la lotta mondiale sembrava una faccenda interna tra le due McLaren, ma quest’anno le imperfezioni sono state rare, da contare sulle dita di una mano. E alcune, alla fine, non hanno nemmeno pesato sulla classifica, come la qualifica di Monaco, poi chiusa con un ritiro per affidabilità, in un weekend in cui era già stato fermato nelle libere 2 per un problema tecnico alla centralina/batteria.

Lando Norris, McLaren Foto di: Clive Mason / Getty Images

Una crescita che arriva da lontano e che gli dà più fiducia

Lando non è mai stato un pilota a cui mancava velocità pura, nemmeno nel 2025, ma da un certo punto della scorsa stagione sembra aver trovato una solidità che oggi si riflette nel 2026. Non sempre i risultati raccontano tutto, e lo si è visto anche due settimane fa in Belgio: un settimo posto che, almeno prima dell’Ungheria, coincideva con la sua miglior prestazione, grazie a un ritmo impressionante che gli avrebbe permesso di giocarsi non solo il podio, ma forse anche qualcosa in più.

A Spa quel potenziale era rimasto nascosto dal risultato, diventando evidente solo quando si analizzava a fondo la gara. A Budapest, invece, quel valore si è trasformato anche in un risultato concreto: la McLaren, su una pista diversa per caratteristiche nella gestione degli pneumatici e grazie alle novità introdotte, è riuscita a ritrovare quella velocità che ci si aspettava potesse emergere già a Monaco.

“Ho la sensazione di aver fatto un lavoro migliore quest’anno rispetto allo scorso. Lo sto facendo già da un po’. Semplicemente non significa che vinci le gare, quindi oggi, quando abbiamo avuto una macchina all’altezza, l’ho dimostrato chiaramente”, ha aggiunto Norris dopo la vittoria in Ungheria.

“Potevo andare in pista, vincere in modo convincente ed essere in pole con una buona macchina. Sto facendo un lavoro migliore e questo è il risultato del lavoro su tante aree diverse. Alcune lontano dalla pista, insieme al mio team, e altre qui al circuito. Tante piccole differenze si sommano e il risultato lo avete visto oggi”.

Lando Norris, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Una traiettoria verso l’alto notata anche da Andrea Stella, secondo cui la chiave della sua forma attuale è proprio il modo in cui ha risposto alle difficoltà della prima parte del 2025, quando aveva dovuto scavare a fondo, sia mentalmente che tecnicamente, lavorando anche sulla sospensione per adattare il proprio stile di guida a una McLaren con cui non sentiva un feeling naturale. Quest'anno, con le nuove vetture, serve andare all'attacco ed è qualcosa che si addice di più a Lando, ma non è solo motivo.

“Sono rimasto molto colpito da Lando per il modo in cui ha reagito al primo terzo della scorsa stagione. Ci sono stati alti e bassi, ci sono state difficoltà, c’erano punti chiari da rivedere e da cui imparare, e lui ha abbracciato la sfida. Ha lavorato su sé stesso, per primo, insieme al gruppo di ingegneri attorno a lui. È stato un grande lavoro di crescita, sia personale sia dal punto di vista della guida”, ha detto Stella.

“Quello che vediamo ora è semplicemente la continuazione di questa traiettoria. Lando è molto più sicuro, credo sia molto più consapevole degli strumenti che ha nella sua guida e di come usarli nel modo giusto”. Rispetto a dodici mesi fa, questo è un Norris diverso, più sicuro, più solido, e che ragiona con maggiore lucidità.

Fino ad ora Lando è stato il faro di questa McLaren in crescita, e i Campioni si vedono anche da questo: da come reagiscono alle difficoltà e da come sanno guidare un gruppo nei momenti più complessi. Ed è per questo che un 2026 in cui finora è rimasto lontano dai riflettori, paradossalmente, si sta trasformando nell’anno in cui crescere ancora, forse più di quanto dica l’alloro iridato accanto al suo nome.